Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (29/9)

29.9.25

A ESCRAVIDÃO DO MEDO

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.

É impossível ser feliz servindo ao medo, porque ele é tirano, pretende que tua alma se apequene e nunca se atreva a transcender, e enquanto tu não te afirmes na vontade de ser mais e melhor do que isso, tudo que faças em nome de teu regozijo e serenidade será temporário, e tu bem o sabes, porque o medo te avisa: desfruta aqui e agora do que experimentas porque amanhã terá desaparecido.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Se queres te acomodar a essa realidade mequetrefe encontrarás o apoio da maioria que vacila no caminho do espírito, e prefere se relacionar com o Divino transcendente o temendo em vez de o amar.



Se queres transcender a escravidão do medo te juntarás a longa lista de seres espirituais que acenam, do outro lado, afirmando que o caminho é difícil, porém, totalmente transitável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que as pessoas fazem com aquilo que você valoriza não está sob seu controle, mas de todo modo afeta sua alma de uma forma muito íntima e profunda, gerando reações que essas pessoas não conseguirão entender direito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nenhuma tecnologia vai fazer por você o que somente sua vontade de realizar fará. Os instrumentos estão aí para ajudar você nos seus movimentos e intervenções, mas são passivos, você precisa os utilizar à vontade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você pode não querer pensar nas consequências nem no custo de se envolver em certas experiências, mas é garantido que a conta vai chegar, de uma forma ou de outra. Nesta parte do caminho é essencial pensar nisso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a moral é rígida demais, todo mundo perde com isso, não por se tratar de relaxar os princípios, mas porque a severidade não faz bem a ninguém, nem mesmo à pessoa que levanta o dedo para dar sermão. Não é por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As distrações proliferam, se fala muita coisa, mas pouco é feito. Isso frustra sua alma, mas nesta parte do caminho não há tempo para se dedicar à frustração, ainda é preciso manter a lucidez para dar conta do recado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As negociações estão em andamento e requerem seu envolvimento, portanto, deixe de lado quaisquer outros assuntos que estiverem em andamento e se foque nelas, porque o resultado tende a ser muito auspicioso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você não precisa decidir nada, o que você precisa é continuar colocando em prática suas vontades, mesmo que essas sejam contraditórias entre si. Nada nem ninguém deve obrigar sua alma a ser coerente. Contradição.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Essas coisas que você diria agora, com a alma tomada de boa vontade e bom coração, seria melhor amadurecer mais, não porque sejam erradas, mas porque são certas demais precisam ser ouvidas com atenção e respeito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mesmo que o valor que as pessoas deem a certas experiências não seja condizente com o que você aprecia, nesta parte do caminho é melhor ser condescendente e não as criticar. Deixe a alegria alheia florescer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você fizer do jeito que as pessoas opinam, dará certo, porém, se você fizer do seu jeito, mesmo que as pessoas achem que não é por aí, dará mais certo ainda. Só restará administrar os conflitos e críticas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sua urgência de viver novas aventuras é legítima, mas é preciso cuidado para não se precipitar na direção do que pareça ser novas aventuras, quando na verdade seriam apenas encrencas, sem nenhuma graça posterior.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Confiar e adotar uma postura entusiasta, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, vai ajudar muito a navegar por esta parte da construção do seu destino. A confiança é uma decisão íntima. Tome essa.