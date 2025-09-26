Complexo Cultural Samambaia sedia festival de teatro a partir deste sábado

O segundo Festival de Teatro Verônica Moreno começa neste sábado (27/9), no Complexo Cultural Samambaia. A mostra traz dez espetáculos, três grupos nacionais, um universitário, cinco locais e uma apresentação especial. Todas as apresentações possuem acessibilidade em Libras. A entrada é gratuita.

Leia também: Mostra de vídeo na Hypnacoteca exibe produções brasilienses raras

O evento tem seis dias de duração e inclui espetáculos locais e nacionais, oficinas, rodas de conversa, exposições e ações de acessibilidade. A programação completa está no Instagram do Imaginário Cultural que organiza o festival. Alan Mariano, produtor e diretor do grupo, explica a temática do espetáculo. “Ficamos muito felizes com a quantidade e qualidade dos espetáculos que se inscreveram no edital, ao todo, foram mais de 90 espetáculos inscritos. Para essa edição a curadoria selecionou espetáculos que tenham temáticas como protagonismo feminino e a diversidade cultural brasileira”, diz.

Leia também: "Ostinato", espetáculo de dança sobre monstruosidade, chega a Taguatinga

Além disso, o evento premia mulheres de destaque do Distrito Federal na linguagem teatral. O projeto entrega o troféu à artista Áurea Liz, acompanhada da exibição do curta Verônica Moreno e o Teatro da Transformação e da abertura da exposição Salão de Palhaçaria Feminina, que compõe a noite inaugural do festival.

Leia também: Roda de Samba do Bom Gosto agita a Aruc neste sábado (27/9)

A iniciativa pretende fortalecer a ocupação do Complexo Cultural Samambaia e valorizar artistas locais, como reforça Alan. “Um dos principais objetivos do Festival, é promover o teatro em Samambaia, valorizando os grupos locais e promovendo encontros e intercâmbios com grupos de outras localidades, além de formar plateia”, afirma.

Leia também: Primeiro cartaz de filme sobre Honestino Guimarães é divulgado



Serviço

Festival de Teatro Verônica Moreno

A partir deste sábado (27/9) até 2/10, às 19h, no Complexo Cultural Samambaia. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre. Programação completa no Instagram do Imaginário Cultural.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco