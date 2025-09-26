Semana de Inovação 2025 reflete sobre o futuro do planeta

Com o tema "Um Planeta, Uma Chance: inovar para um futuro possível", a Semana de Inovação 2025 começará nesta terça-feira (30/9) e seguirá até quinta-feira (2/10). - (crédito: Divulgação)

A Semana de Inovação 2025 começará nesta terça-feira (30/9) e seguirá até quinta-feira (2/10). O evento gratuito contará com atividades on-line e presenciais na Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O evento reunirá debates, oficinas e apresentações artísticas. Neste ano, o tema “Um Planeta, Uma Chance: inovar para um futuro possível”, convida a refletir sobre os desafios e propor soluções inovadoras para o serviço público.

Além da discussão sobre políticas públicas e inovação, a Semana promove as artes e a diversidade cultural. No Palco Celebra, artistas apresentarão trabalhos que mesclam tradição e futuro, discutindo justiça e sustentabilidade. A proposta é valorizar a potência criativa do povo brasileiro em tempos de emergência climática. As artes atuam como formas de reimaginar o futuro.

Nomes como Letícia Fialho, Dona Gracinha da Sanfona e Ellen Oléria e DJ Karla Testa participarão do primeiro dia de evento. Na quarta-feira, os destaques da programação são o Entardecer dos Ojás, grupo que representa a força da cultura afro-brasileira, e a drag Linda Brondi. Para o encerramento da Semana, estarão presentes o bloco Aves Migratórias e o Samba da Passarinha, reforçando o papel da cultura na inovação.

Serviço

Semana de Inovação 2025

Desta terça-feira a quinta-feira (30/9 a 2/10), na Escola Nacional de Administração Pública - Enap (SPO Área Especial 2-A, Asa Sul). Entrada gratuita. Inscrições e programação completa pelo link.