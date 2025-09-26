Fábio Porchat chega à Brasília em outubro com espetáculo de comédia

Em Histórias do Porchat, o humorista traz relatos inusitados de viagens que fez ao redor do mundo - (crédito: Divulgação)

Um dos comediantes mais conhecidos do Brasil, Fábio Porchat chega à Brasília em 18 de outubro para apresentação única do stand-up Histórias do Porchat. No espetáculo, o humorista conta as histórias mais inusitadas que viveu nas centenas de viagens que já realizou ao redor do Brasil e do mundo. Os relatos, que serão apresentados no Ulysses Centro de Convenções, às 18h, vão desde encontros com gorilas em safáris africanos até massagens quase eróticas na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal. Ingressos estão à venda.

“São histórias que eu vivi. São experiências minhas em viagens que acabam ganhando vida no palco. No final da peça, eu ainda mostro fotos e vídeos para provar que, realmente, tudo o que aconteceu mesmo”, adianta o comediante. “Eu acabo contando bastante coisa que acontece comigo, inclusive relatos bem íntimos, que eu achei que eu nunca fosse falar na vida. Acho que só não exponho publicamente as que vão acabar incriminando outras pessoas”, diz Porchat.

Para ele, as viagens acabaram se tornando uma espécie de motivação. “Eu trabalho para poder ir para tudo que é canto. Eu gosto muito de conhecer gente nova, comer comidas diferentes”, lista. “É tão bom se distanciar de onde você vive, porque você percebe que o mundo é muito maior do que a sua bolha. Viajar, para mim, é um alívio mental. E, claro, acaba que as histórias aparecem quando a gente viaja, porque a gente sai da nossa zona de conforto, comete mais erros, cai em mais armadilhas. E dá para fazer umas besteiras aqui que eu não faria no Brasil”, ri o artista.

Porchat ainda revela que, durante o show, o público se empolga principalmente com os relatos considerados “mais malucos e inusitados”. “Quando a primeira reação da pessoa que está ouvindo a história é: “Para, você está mentindo”, é porque ela é é muito boa. É um pouco isso que eu busco”, finaliza.

Serviço

Histórias do Porchat

18 de outubro, às 18h, no Ulysses Centro de Convenções

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Ingresso Digital, a partir de R$ 50 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 14 anos.

