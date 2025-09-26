Roberto Carlos traz turnê 'Eu ofereço flores' ao Centro de Convenções

Para os amantes da boa música, o fim de semana na capital federal promete ser de muitas emoções. O Rei Roberto Carlos desembarca na cidade com a turnê Eu ofereço flores para apresentações sábado (27/9) e domingo (28/9), no Ulysses Centro de Convenções. A série de shows leva o nome do trabalho mais recente do cantor — EP lançado em 2024 com quatro faixas inéditas — e reúne sucessos de toda a carreira. Como é grande o meu amor por você, Jesus Cristo, Esse cara sou eu e Detalhes fazem parte do repertório.

Neste ano, a turnê Eu ofereço flores teve seu pontapé inicial no Equador, seguido de passagens por Colômbia e Peru. Após apresentações pela América do Sul, o capixaba retornou ao Brasil. Atualmente, o Rei realiza uma média de 45 shows anuais, todos sucessos de público. Em Brasília, o cantor e compositor chega acompanhado de uma orquestra regida pelo maestro, arranjador, produtor e compositor Eduardo Lages, fiel escudeiro de Roberto.

Parceiros musicais há mais de 40 anos, os dois se conheceram no fim da década de 1970, quando Lages trabalhava na TV Globo, no programa Globo de ouro. Desde então, a dupla viaja mundo afora nas turnês nacionais e internacionais do Rei. O público da cidade ainda consegue adquirir ingressos para o show de domingo nos pontos de vendas físicos e na plataforma on-line Bilheteria Digital, a partir de R$ 300. A apresentação de amanhã, no entanto, já está esgotada.

Celebrando mais de 70 anos de carreira, Roberto é o recordista de vendagem de álbuns no país, de acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Discos, com mais de 140 milhões de cópias comercializadas. A carreira musical do Rei começou ainda na infância, aos 9 anos, quando a mãe, Laura Braga, ou Lady Laura, o incentivou a cantar em um programa da Rádio Cachoeira.

A participação fez tanto sucesso entre os ouvintes que, após voltar algumas vezes, o então menino ganhou uma atração semanal no canal. A partir daí, o artista não parou mais e, em meados de 1960, protagonizou um dos mais importantes movimentos culturais brasileiros. Ao lado de Erasmo Carlos e Wanderleia, ele fez parte da Jovem Guarda, que introduziu o rock'n'roll e a cultura pop internacional no país.