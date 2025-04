Fábio Porchat traz a Brasília comédia baseada em vida real

Com textos escritos recentemente e outros produzidos entre 2004 e 2005, quando era aluno da Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) ao lado de Paulo Gustavo, Fábio Porchat criou a sequência de esquetes Agora é que são elas!, em cartaz no Royal Tulip neste sábado (12/4) e no domingo (13/4). No total, são nove esquetes vividos no palco pelas atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco. Pelas nove histórias desfilam personagens e situações que, segundo Porchat, vão levar o público a se identificar.

São, ele explica, cenas curtas que falam sobre situações cotidianas, muitas delas vividas pelo público. “Mistura um pouco a personagem com as atrizes e acho que o público adora isso, o público gosta de ver uns bastidores, saber quais são as histórias individuais, as intempéries que elas já passaram, as maluquices e perrengues, isso acaba sendo muito divertido”, diz Porchat, diretor do espetáculo.

Segundo ele, o desafio maior das atrizes foi lidar com a diversidade de personagens. “Cada situação é uma situação muita única, muito específica e por isso era um desafio para as meninas conseguirem ir para um lugar histriônico e maluco desses personagens porque, claro, numa comédia de esquetes a gente bota uma lente de aumento em cima disso, mas também dá uma realidade, uma vida, uma humanidade para esses personagens para a gente também poder olhar, se identificar e entender que faz sentido para a gente”, explica.

A intenção de Porchat era aproximar o máximo o público das histórias narradas pelas três atrizes. Para isso, não podia haver muito pastiche nem um ambiente muito farsesco. “Porque se é muito farsesco, o público ri, mas se distanciando, e a gente queria que o público se identificasse. Para isso, a interpretação delas precisa estar com o pé no real, podendo falar umas piadas para que o público entrasse totalmente na história”, diz









Durante a preparação do espetáculo, ele revisitou mais de 20 textos antigos, muitos deles escritos durante o período de estudante. Muito amigo de Paulo Gustavo, com quem também dividia o banco da escola, Porchat lembra que escreveu boa parte das histórias em exercícios que dividia com o amigo. “São textos que eu escrevia de madrugada, na minha casa, para, no dia seguinte, poder levar para a escola de teatro mostrar pro Paulo pra gente ler junto, para o Paulo fazer umas piadas, acrescentar coisas, dar pitaco. São textos vindos de um lugar daquele combo de energia e criatividade de quando a gente ainda é jovem e está tendo mil ideias”, garante.

Serviço



Agora É Que São Elas!

Com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello. Direção: Fábio Porchat. Sábado (12/4), às 18h e às 20h, e domingo, (13/4), às 17h e às 19h30, no Teatro: Royal Tulip (Hotel Royal Tulip Alvorada, SHTN Trecho 1) Ingressos: a partir de R$ 80