Xangai faz show no Clube do Choro como parte do Tributo aos mestres

Xangai faz duas apresentações no Clube do Choro neste final de semana - (crédito: Divulgação)

O violeiro e cantador Xangai se apresenta nesta sexta (26/9) e no sábado (27/9), no Clube do Choro, às 20h30, como parte da programação do Tributo aos Mestres. Os ingressos custam R$50 e estão à venda no site Bilheteria Digital e na bilheteria local.

Xangai, nome artístico de Eugênio Avelino, é natural de Itapebi, no sul da Bahia. Filho e neto de sanfoneiros, lançou o primeiro álbum da carreira em 1976, intitulado Acontecivento. Desde então, lançou mais de 10 discos. O mais recente, Cantingueiros, foi lançado em 2018 e traz gravações de obras de quatro compositores baianos também homenageados na série: Bule-Bule, Elomar, Mateus Aleluia e Gordurinha.

Em Brasília, Xangai homenageia às raízes nordestinas e celebra a música regional. Para ele, a apresentação no Clube do Choro representa a oportunidade de “transmitir e mostrar a minha arte, muito apreciada pelo público brasiliense”.

O show é guiado pelo sentimento do público. “Como vou cantar duas noites, vou ter o direito de ofertar ao público um repertório que modifico de acordo como o público está. Tenho um repertório vasto e músicas boas. Não tenho direito de cantar música ruim. Por isso, tenho décadas que estou nesse meio e meu repertório é bem querido”, explica. "Meu desejo é proporcionar lazer e ter uma atitude de respeito e gratidão. Busco sempre fazer o melhor de mim e é assim que procedo."



Serviço

Tributo aos Mestres

Com Xangai. Sexta-feira (26/9) e sábado (27/9), no Clube do Choro, às 20h30. Ingressos a R$50, à venda no site Bilheteria Digital e bilheteria local.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco