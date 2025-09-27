"Mais perto que cheguei da morte", diz Florence Welch sobre aborto

Florence Welch, vocalista do Florence + The Machine, se abriu sobre uma experiência que quase lhe custou a vida. Em entrevista ao The Guardian, ela relatou que, em agosto de 2023, sofreu um aborto espontâneo, descobrindo dias depois que a gravidez era ectópica — quando o óvulo fertilizado se implantou na trompa de Falópio em vez do útero.

A trompa se rompeu, causando hemorragia interna intensa. “O mais perto que cheguei de gerar vida foi o mais perto que cheguei da morte”, disse Florence. “E senti como se tivesse atravessado uma porta, e estava repleta de mulheres gritando”.

Dois anos antes, ela e o namorado haviam decidido tentar ter um bebê. “Foi minha primeira experiência tentando engravidar, e pensei: ‘de jeito nenhum, porque sou anciã’”, recordou a inglesa, prestes a completar 37 anos. Para sua surpresa, engravidou na primeira tentativa. “Foi um grande choque. Mas também pareceu mágico. Senti que havia seguido um instinto corporal, naquele sentido animal, e aconteceu”.

O aborto aconteceu cedo, antes que pudessem compartilhar a notícia com alguém. “Acho que, porque foi minha primeira gravidez e meu primeiro aborto espontâneo, pensei: ‘ok, ouvi dizer que isso faz parte’. Conversei com meu médico, e geralmente não são perigosos. Devastadores, mas não perigosos”, declarou.

Mesmo assim, apenas uma semana depois, ela se apresentou em um festival em Cornwall, na Inglaterra. “Emocionalmente, estava triste e assustada, mas acho que também estava lidando com a situação”, afirmou. A cantora já estava acostumada a enfrentar a dor: no ano anterior, quebrou o pé durante uma apresentação e continuou dançando no palco. “Com questões físicas, tenho uma força estranha, sobrenatural. Emocionalmente, sou um pesadelo absoluto. Literalmente, desmorono. Mas osso quebrado? Tranquilo. Hemorragia interna? Vamos em frente”, narrou.

No dia da apresentação em Cornwall, ainda sem saber da gravidez ectópica, sentia dor intensa e sangramento. Seu médico recomendou um exame, e ela planejou uma ultrassonografia ao voltar para Londres. “Mulheres! É engraçado. Tomei um ibuprofeno e subi no palco”, relembrou. Florence realizou o show, mas a dor voltou no ônibus da turnê. “Sabe qual é a parte mais ferrada? Eu não queria fazer a ultrassonografia. Pensei: ‘fiz esse show, estou bem, consigo lidar’. Mas a insistência do meu médico para que eu fosse me salvou a vida”.

O trauma vivido por Florence se transformou na força motriz de seu próximo álbum, Everybody Scream, com lançamento marcado para 31 de outubro. Ela descreve o disco como “estranho, intransigente e brutal”, carregado de bruxaria, fúria e intensidade emocional. A experiência da gravidez ectópica, somada a perdas e desafios pessoais, moldou as músicas, tornando o álbum um reflexo cru e honesto de sua vida. “Compartilhei partes da minha vida com os fãs que não consegui contar aos meus amigos mais próximos”, alegou.

O single King, lançado em 2022, já antecipava esse diálogo entre maternidade e carreira. “Eu nunca soube que meu assassino viria de dentro”, escreveu, refletindo o dilema entre tentar ter filhos e seguir intensamente como artista. Mesmo diante da dor, Florence mantém-se dedicada à música, buscando autenticidade e força, enquanto se protege da pressão das redes sociais.

A cantora também encontrou novos modos de conexão com a vida e a natureza. Após quase morrer, sentiu necessidade de se cercar de plantas e animais. “Era uma necessidade real estar perto de coisas que não falavam, mas que tinham uma força vital ou energia”, descreveu. Desde então, seu jardim no sul de Londres se tornou um refúgio, visitado por gatos e até raposas, símbolos silenciosos de resiliência e renovação.

Florence não esconde que cada álbum exige dela um preço emocional. “Sinto como se morresse um pouco a cada disco que faço, e meio que literalmente quase morri na última turnê”, disse sobre One of the Greats, faixa que escreveu com Marc Bowen, guitarrista do Idles. Ainda assim, a experiência de criar e se apresentar mantém seu espírito firme: “Mas sempre me reergo para tentar novamente, sempre tentando agradar aquela única pessoa que não gosta, ou finalmente sentir que fiz algo perfeito e posso descansar”.

