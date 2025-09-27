Wagner Moura canta 'Faraó' com brasileiros no Festival de Cinema de Zurique

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filha são recebidos por grupo de brasileiros ao som de "Faraó" no Festival de Cinema de Zurique - (crédito: Reprodução @kleber_mendonca_filho)

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho foram recebidos com festa na chegada do Festival de Cinema de Zurique, nesta sexta-feira (26/9). Um vídeo publicado na manhã deste sábado pelo cineasta responsável pelo filme 'O agente secreto' — indicado para representar o Brasil no Oscar 2026 — mostra um grupo de brasileiros comemorando com Wagner Moura no tapete verde do prestigiado festival. Os presentes cantam a música Faraó, composta por Luciano Gomes e eternizada na voz de Margareth Menezes — atual ministra da Cultura.



A música, símbolo da resistência afro e baiana, foi o primeiro samba-reggae lançado no Brasil e reúne brasileiros em celebrações ao redor do mundo.

A festa ocorreu instantes antes de Wagner Moura entrar para história como primeiro sul-americano a conquistar o prêmio Golden Eye.

Durante a 21ª edição do Festival de Cinema de Zurique, Wagner Moura exibiu o troféu Golden Eye, prêmio inédito para um sul-americano (foto: Reprodução / Instagram )

Um reconhecimento pela trajetória artística diversa de Wagner Moura, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pela atuação em O agente secreto (2025), além de prestígio mundial por Narcos (2015); Elysium (2013) e Guerra Civil (2024). (confira entrevista exclusiva do Correio com Wagner Moura sobre atuação em Guerra Civil)

Na passagem do baiano, algumas pessoas pediram autógrafos e outras dançaram com o Wagner Moura. Uma jovem emocionada se destacou no grupo ao celebrar a chegada de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura e disse que faz cinema por causa dos dois célebres artistas.

Identificada pelo Correio como Nichole Cardoso, a jovem estuda cinema na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e estava em Zurique acompanhando a chegada dos ídolos.

O agente secreto no Festival de Cinema de Zurique

Realizado entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, o Festival de Cinema de Zurique prestou uma homenagem à Wagner Moura com o prêmio Golden Eye, estatueta que reverencia sua carreira como ator, diretor e produtor.

O agente secreto foi exibido no Festival de Cinema de Zurique e segue para o Festival de Toronto. O longa de Kleber Mendonça Filho estreia nos cinemas nacionais no dia 6 de novembro.

