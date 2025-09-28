Belo chama atenção em teaser de ‘Três Graças’ e fala sobre estreia da novela

Aos 51 anos, Belo virou assunto após o teaser de Três Graças, próxima novela das 21h da TV Globo, ganhar destaque. Na história, o cantor interpreta Misael, personagem envolvido em uma trama de justiça e mistério.
Com mais de 30 anos na música, Belo estreia em novelas e se mostra empolgado. "É um desafio novo, me sinto privilegiado. Gosto de cantar, dançar, interpretar, estar na arte", contou o artista.
Conflito central e inspiração pessoal
Na novela, Misael busca justiça pela morte da esposa, vítima de esquema comandado por Ferette e Arminda. Ele contará com ajuda de Joaquim para enfrentar os vilões.
O cantor revelou: "O Misael tem muito a ver comigo. Levei características do meu pai, um homem simples, cheio de coragem e justiça". A estreia acontece em 20 de outubro.
