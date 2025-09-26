Onde está Eduardo Tornaghi, ex-ator da Globo que fez voto de pobreza?

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o ator Eduardo Tornaghi participou de diversas novelas, como A moreninha (1975), Vejo a lua no céu (1976), Sinhazina Flô (1977), Memórias de amor (1979) e A Gata Comeu (1985), entre outras.
O artista, que costumava fazer papel de galã, teve uma carreira frutífera na televisão e no cinema brasileiro, mas optou por abandonar esse mundo e viver uma vida mais simples. Nesta sexta-feira, 26, o ator completa 74 anos.
Depois dos anos 1990, Tornaghi desapareceu da televisão. Fez uma participação especial aqui e acolá, mas abandonou a carreira de ator e começou a vender livros nas ruas do Rio de Janeiro, virando poeta no processo. Além disso, também promove encontros de leituras e recitais no bairro do Leme, onde vive.
"Minha opção foi ter rotina simples, viver em paz com minha consciência. Lembro que, quando decidi sair, pensei: Tenho bom carro, apartamento, como vou manter o padrão?. Preferi acreditar no que buscava, vendi tudo e viajei pelo Brasil, dando aulas nas periferias, em presídio, para meninos de rua. Eu me orgulho de ter tomado essa atitude", afirmou Tornaghi ao jornal Extra em 2014.
Na televisão, a última aparição do ator ocorreu há quase uma década, quando fez uma participação especial na novela Rock Story. Já no cinema, fez uma breve aparição no longa de Karim Aïnouz, A Vida Invisível, em 2019.
No Instagram, o ex-ator costumava publicar vídeos lendo trechos de livros e poesias. Nas postagens, pedia doação de seus mais de cinco mil seguidores para manter suas oficinas. Tornaghi, no entanto, não publica nada em suas redes sociais desde março de 2024.
