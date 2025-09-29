Iza quebra silêncio sobre traição de Yuri Lima

A cantora Iza voltou a falar sobre a turbulenta fase que viveu durante a gestação de sua filha, Nala, quando descobriu ter sido traída por Yuri Lima. Em entrevista ao Papel Pop, a artista explicou por que decidiu gravar e publicar o vídeo que confirmou o episódio ainda enquanto estava grávida, gesto que gerou enorme repercussão nas redes sociais.

Segundo Iza, sua decisão não foi motivada apenas por sentimentos pessoais, mas pelo impacto que a situação poderia ter em outras pessoas.

“Naquele momento, eu não estava sozinha. Se fosse só sobre mim, talvez eu pudesse silenciar. Mas quando existe mais alguém envolvido, o coletivo precisa ser prioridade. Foi por isso que me manifestei”, declarou.

A atitude da cantora, no entanto, também refletiu uma necessidade íntima de se posicionar, sem calcular reações externas. “O que era melhor naquela hora não era ficar calada ou tentar ser coerente com a opinião alheia. Fiz porque precisava fazer”, completou.

Relação com Yuri e amadurecimento

Apesar da separação temporária, Iza e Yuri retomaram a relação meses depois, decisão que ainda hoje é alvo de críticas. Para a cantora, no entanto, a experiência trouxe amadurecimento.

“Tudo o que aconteceu foi importante para que eu entendesse até onde posso ir e como posso me expressar. Aprendi a desabafar quando necessário e, principalmente, a me proteger diante da exposição que a fama traz”, refletiu.

Ela destacou ainda que sua prioridade agora é a filha: “Tenho me blindado porque sei que minha filha é o mais importante. Em breve, ela vai aprender a mexer na internet e quero que encontre minha imagem da forma correta. Cada palavra que eu digo hoje também é sobre o que ela vai ler no futuro”.

IZA inicia nova fase musical e mergulha no reggae

A cantora IZA, uma das vozes mais potentes e influentes da música brasileira contemporânea, acaba de dar um passo ousado e significativo em sua trajetória artística. Em setembro de 2025, ela lançou pela Warner Music dois novos singles — Caos e Sal e Tão Bonito— que marcam o início de um projeto musical centrado no reggae. Mais do que uma mudança estética, essa escolha revela uma busca por identidade, ancestralidade e expressão política, alinhando sua arte com mensagens de resistência, amor e liberdade.

O reggae, gênero musical nascido na Jamaica e mundialmente reconhecido por sua força cultural e social, sempre esteve presente como influência na carreira de IZA. No entanto, agora ele assume protagonismo em sua obra. Segundo a artista, o reggae é um estilo que ela “namora há muito tempo” e que representa uma sonoridade democrática, capaz de dialogar com o R&B, o rap, o dancehall e o samba.

Essa versatilidade sonora é justamente o que permite à IZA explorar novas camadas de sua musicalidade, sem perder a essência que a tornou uma referência no pop nacional.

Caos e Sal, uma das faixas lançadas, tem uma história especial. Composição original de Rafa Chagas, artista admirado por IZA, a música foi presenteada à cantora há anos. Ela conta que, ao começar a idealizar o álbum com base no reggae, essa foi a primeira canção que veio à sua mente. A faixa carrega uma atmosfera densa e reflexiva, abordando temas como transformação, dor e esperança — elementos que dialogam diretamente com a proposta do gênero e com o momento pessoal da artista.

Já Tão Bonito apresenta uma faceta mais leve e intimista. Fruto da colaboração com Nave e Fejuca, parceiros de longa data, a música mistura reggae com afrobeat e R&B, criando uma sonoridade envolvente e sofisticada. IZA destaca que essa faixa representa bem a narrativa que deseja construir em seu novo álbum: uma jornada de reconexão com suas raízes africanas e com a espiritualidade que permeia a cultura afro-diaspórica.