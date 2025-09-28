InícioDiversão e Arte
CASAMENTO

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. A cerimônia foi realizada neste sábado (27/9)

Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado (27/9)
Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado (27/9)

A cantora Selena Gomez se casou com Benny Blanco, neste sábado (27/9) em cerimônia realizada na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill Em With Kindness e Same Old Love, músicas da cantora para o álbum Revival, de 2015. Em março, eles lançaram juntos o álbum colaborativo I Said I Love You First.

Segundo informações da Harpers Bazaar e do Page Six, Selena usou um vestido da grife Ralph Lauren, apostando em um estilo mais clássico, assim como o marido.

Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, que contracenam com Selena na série Only Murders In The Building, além da cantora Taylor Swift, amiga da noiva, estiveram no casamento, realizado no hotel El Encanto.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 28/09/2025 11:07
