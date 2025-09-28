Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

A cantora Selena Gomez se casou com Benny Blanco, neste sábado (27/9) em cerimônia realizada na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill Em With Kindness e Same Old Love, músicas da cantora para o álbum Revival, de 2015. Em março, eles lançaram juntos o álbum colaborativo I Said I Love You First.
Segundo informações da Harpers Bazaar e do Page Six, Selena usou um vestido da grife Ralph Lauren, apostando em um estilo mais clássico, assim como o marido.
Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, que contracenam com Selena na série Only Murders In The Building, além da cantora Taylor Swift, amiga da noiva, estiveram no casamento, realizado no hotel El Encanto.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Tainá Castro avalia possibilidade de ‘levar chifre’ de Éder Militão
- Diversão e Arte Belo chama atenção em teaser de ‘Três Graças’ e fala sobre estreia da novela
- Diversão e Arte Mário Sérgio morre na novela 'Vale Tudo' neste sábado
- Diversão e Arte "Mais perto que cheguei da morte", diz Florence Welch sobre aborto
- Diversão e Arte "Deveria ser feita por uma atriz nordestina", diz Leticia Colin sobre seu papel em "Segundo Sol"
- Diversão e Arte Priscilla Presley revela que Elvis cogitou aborto durante gravidez de Lisa Marie
- Diversão e Arte Como nossa obsessão por classificar personalidades humanas já existe há mais de 2,5 mil anos