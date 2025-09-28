Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado (27/9) - (crédito: Reprodução Instagram @selenagomez)

A cantora Selena Gomez se casou com Benny Blanco, neste sábado (27/9) em cerimônia realizada na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill Em With Kindness e Same Old Love, músicas da cantora para o álbum Revival, de 2015. Em março, eles lançaram juntos o álbum colaborativo I Said I Love You First.

Segundo informações da Harpers Bazaar e do Page Six, Selena usou um vestido da grife Ralph Lauren, apostando em um estilo mais clássico, assim como o marido.

Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, que contracenam com Selena na série Only Murders In The Building, além da cantora Taylor Swift, amiga da noiva, estiveram no casamento, realizado no hotel El Encanto.