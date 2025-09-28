Ana Castela lança desenho infantil inspirado no mundo sertanejo

Ana Castela, destaque do cenário sertanejo e conhecida por seu sucesso entre o público infantil, agora ganha uma nova forma de se conectar com os pequenos: o desenho animado A Turma da Boiadeirinha. Voltada para crianças de 3 a 6 anos, a produção mistura música, diversão e valores educativos.

O primeiro episódio foi lançado no YouTube na sexta-feira (26/9), e todas as músicas do desenho já estão disponíveis nas plataformas digitais. Ana garantiu responsabilidade aos pais em suas redes sociais: “Pai, mãe, vó e tio, não se preocupem, esse desenho é 100% seguro”. Produzido pela AgroPlay Kids, o projeto une educação, valores familiares e cultura brasileira em uma experiência lúdica e musical.

Leia também: Mãe de Ana Castela não engole romance com Zé Felipe e deixa claro o motivo

A artista assume o papel principal da animação, que também apresenta um personagem inspirado no cantor Luan Pereira, chamado Pereirinha. Os pais da protagonista, Cecília e André, desempenham papel importante na história, reforçando a relevância do amor e do apoio familiar.

Além do entretenimento, A Turma da Boiadeirinha aposta em estímulos visuais moderados, incentivando as crianças a brincar fora das telas e explorar o mundo ao redor de forma criativa e educativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O público, independentemente da idade, já demonstrou entusiasmo nas redes sociais. Entre os comentários: “ESTOU ANSIOSA POR VER (tenho 18 anos)”, “A menina de 29 anos que habita em mim está ansiosa por esse momento” e “Isso sim é o tipo de desenho que os pequeninos precisam, muito fofo o nome”.

A série conta com direção-geral de José Marcus, direção de arte de Laii Tavares e roteiro assinado por Camila Moraes e Luiz Felipe.