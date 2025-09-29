Letícia Colin revela impacto da separação em sua vida pessoal: "Intenso e difícil" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Letícia Colin abriu o coração sobre as mudanças que ocorreram na sua vida pessoal desde que oficializou sua separação com o ator Michel Melamed, em 2024, após nove anos juntos.

Em em entrevista ao podcast Quem é Você Nesse Rolê?, de Thais Fersoza, a atriz, que é mãe de Uri, de 5 anos, fruto do antigo casamento, detalhou as dificuldades para se adaptar à nova rotina com a maternidade.

"Intenso e difícil"

"Como tudo que transforma, foi intenso e difícil, e eu acho que perdi um espaço para mim mesma. Imagina a minha mãe, que teve quatro filhos? Eu fiquei muito assustada com essa perda de tempo para mim", confessou Letícia Colin, que também classificou o atual momento como uma tentativa de equilibrar o tempo de qualidade com o filho com seus afazeres.

"A gente só aprende vivendo. A antecipação das coisas é muito falha. Não adianta dizer: ‘Ah, quando eu for mãe vou fazer assim’. Porque nada disso garante que as coisas serão fluidas. Existe o que você pode e faz presente, o exercício da presença verdadeira", disse ela.

Sobre a criação de Uri, Leticia destacou a lição que procura passar ao filho. "Não pode ser bom só para ele. O mais importante é ter um coração bom. A gente sabe como pode ser transformador educá-los com afeto, delicadeza, empatia, com respeito ao outro, ao corpo do outro, ao sentimento do outro", concluiu.

