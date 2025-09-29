Morre a atriz e humorista Berta Loran, aos 99 anos

A atriz e comediante Berta Loran morreu na madrugada desta segunda-feira (29/9), no Rio de Janeiro, aos 99 anos. Ela estava internada em um hospital particular de Copacabana. A informação foi publicada pelo G1, do grupo Globo, onde a humorista trabalhava.

A artista completaria 100 anos em março de 2026. A causa da morte não foi divulgada. Berta nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio para o Brasil com 9 anos e estreou na Globo em 1966.



Aos 19 anos, Berta Loran casou-se com o ator Suchar Handfuss e mudou-se para Buenos Aires, onde morou durante dois anos. Ela fez a estreia na televisão no programa Espetáculos Tonelux, estrelado por Virgínia Lane e dirigido por Mário Provenzano, na TV Tupi.

Em 1957, recebeu um convite para fazer uma temporada de seis meses em Portugal com a peça Fogo no Pandeiro. Com o sucesso do espetáculo, ingressou numa companhia de teatro portuguesa e acabou morando seis anos naquele país. Quando retornou ao Brasil, em 1963, foi contratada pela TV Record paulista. Em seguida, aceitou um convite de Oscar Ornstein para atuar ao lado de Moacyr Franco na temporada carioca do musical Como Vencer na Vida sem Fazer Força.

Em 1966, Berta Loran foi convidada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para trabalhar na Globo e participar do elenco fixo do humorístico Bairro Feliz.

Junto com Grande Otelo, Nádia Maria e Amândio Silva Filho, ela participou de Riso Sinal Aberto, em 1966. Entre 1968 e 1971, atuou ao lado de Agildo Ribeiro, Paulo Gracindo e Jô Soares no programa Balança Mas Não Cai. A atriz esteve também em Faça Humor, Não Faça Guerra.

Em 1991, Berta Loran iniciou uma duradoura parceria com o humorista Chico Anysio. Primeiro, integrando o elenco de Estados Anysios de Chico City. Em seguida, vivendo a personagem portuguesa Manuela D’Além-Mar, na primeira edição da Escolinha do Professor Raimundo, exibida entre 1990 e 1995. Na segunda versão da Escolinha do Professor Raimundo, em 2001, Berta deu vida à lusitana Sara Rebeca.



Em 2012, ela participou do programa humorístico A Grande Família, no papel de Dona Vilma Mendonça. A atriz interpretou, ainda, Adelaide Lacerda no Vai Que Cola (2016) e fez uma participação como ela mesma no Tá No Ar: a TV na TV (2018).

Segundo o site Memória Globo, em 2016, quando completou 90 anos, a atriz foi homenageada pelo produtor cultural João Luiz Azevedo com livro biográfico Berta Loran: 90 anos de humor, com documentário e exposição de fotos do acervo pessoal de Berta.

