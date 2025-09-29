Conheça o modelo João Leone, vencedor do Mister Brasil Universo 2025

A franquia internacional, em sua primeira edição no Brasil, foi trazida pela agência Base MGT e organizada por Rogério Campaneli e Cristian Mazetti, que realizaram um show com 28 candidatos durante cinco dias de confinamento na capital paulista.
Final
A tarefa de escolher o vencedor esteve nas mãos de um time de jurados, como a empresária Eliane Gerloff (mãe da cantora Luísa Sonza), Ale Monteiro, Vicenzo Richy, a ex-BBB Larissa Santos, o modelo e ex-Mister Brasil Henrique Martins, o jornalista Fábio Paula e Fabrício Brito, especialista em estética corporal.
O evento, apresentado pelo ator Rafael Gualandi e pela apresentadora Gisele Alves, foi o ponto alto da competição. Após a maratona de provas, o palco da Unibes Cultural brilhou com a presença dos finalistas, mas foi a consistência e o carisma de João Leone que se destacaram e conquistaram os jurados.
Em segundo lugar, ficou Matheus Orlando, representante do estado do Pará. Em terceiro lugar, Vinícius de Souza (Rondônia).
Com a faixa e a coroa, João Leone — que já acumula 150 mil seguidores no Instagram— assume, agora, a responsabilidade de ser a imagem do concurso durante o próximo ano. Seu principal desafio será representar o Brasil no Mister Universe, previsto para acontecer em 23 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Jovens músicos do Brasil lideram turnê com artistas de países em conflito
- Diversão e Arte Wagner Moura ganha o prêmio Golden Eye no Festival de Zurique
- Diversão e Arte Filho de Wesley Safadão: médica conta como descobriu doença rara
- Diversão e Arte Carol Marra, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado