Conheça o modelo João Leone, vencedor do Mister Brasil Universo 2025

O Brasil conheceu na noite de sábado (27/9) o seurepresentante da beleza masculina. O modelo João Leone, representante do estado de São Paulo, foi o grande vencedor do Mister Brasil Universo 2025. Com 27 anos e 1,84m de altura, o modelo e professor de Muay Thai agora se prepara para a competição mundial, o Mister Universe.

A franquia internacional, em sua primeira edição no Brasil, foi trazida pela agência Base MGT e organizada por Rogério Campaneli e Cristian Mazetti, que realizaram um show com 28 candidatos durante cinco dias de confinamento na capital paulista.

Diferentemente dos formatos tradicionais, a competição chegou ao público como um reality show. Foram cinco dias intensos, com provas que avaliaram desde estilo e comunicação até engajamento em causas ambientais e sociais.

Top 3 do Mister Brasil Universo 2025 (foto: J.Domingos)

Final

A tarefa de escolher o vencedor esteve nas mãos de um time de jurados, como a empresária Eliane Gerloff (mãe da cantora Luísa Sonza), Ale Monteiro, Vicenzo Richy, a ex-BBB Larissa Santos, o modelo e ex-Mister Brasil Henrique Martins, o jornalista Fábio Paula e Fabrício Brito, especialista em estética corporal.

O evento, apresentado pelo ator Rafael Gualandi e pela apresentadora Gisele Alves, foi o ponto alto da competição. Após a maratona de provas, o palco da Unibes Cultural brilhou com a presença dos finalistas, mas foi a consistência e o carisma de João Leone que se destacaram e conquistaram os jurados.

Em segundo lugar, ficou Matheus Orlando, representante do estado do Pará. Em terceiro lugar, Vinícius de Souza (Rondônia).

Com a faixa e a coroa, João Leone — que já acumula 150 mil seguidores no Instagram— assume, agora, a responsabilidade de ser a imagem do concurso durante o próximo ano. Seu principal desafio será representar o Brasil no Mister Universe, previsto para acontecer em 23 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.