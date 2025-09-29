InícioDiversão e Arte
beleza

Conheça o modelo João Leone, vencedor do Mister Brasil Universo 2025

Representante do estado de São Paulo, João Leone assume a responsabilidade de representar o Brasil na etapa internacional, o Mister Universe, prevista para acontecer em 23 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos

João Leone, Mister Brasil Universo 2025 - (crédito: Divulgação)
João Leone, Mister Brasil Universo 2025 - (crédito: Divulgação)
O Brasil conheceu na noite de sábado (27/9) o seu novo representante da beleza masculina. O modelo João Leone, representante do estado de São Paulo, foi o grande vencedor do Mister Brasil Universo 2025. Com 27 anos e 1,84m de altura, o modelo e professor de Muay Thai agora se prepara para a competição mundial, o Mister Universe.

A franquia internacional, em sua primeira edição no Brasil, foi trazida pela agência Base MGT e organizada por Rogério Campaneli e Cristian Mazetti, que realizaram um show com 28 candidatos durante cinco dias de confinamento na capital paulista.

Diferentemente dos formatos tradicionais, a competição chegou ao público como um reality show. Foram cinco dias intensos, com provas que avaliaram desde estilo e comunicação até engajamento em causas ambientais e sociais. 
 
Top 3 do Mister Brasil Universo 2025
Top 3 do Mister Brasil Universo 2025 (foto: J.Domingos)

Final

A tarefa de escolher o vencedor esteve nas mãos de um time de jurados, como a empresária Eliane Gerloff (mãe da cantora Luísa Sonza), Ale Monteiro, Vicenzo Richy, a ex-BBB Larissa Santos, o modelo e ex-Mister Brasil Henrique Martins, o jornalista Fábio Paula e Fabrício Brito, especialista em estética corporal.

O evento, apresentado pelo ator Rafael Gualandi e pela apresentadora Gisele Alves, foi o ponto alto da competição. Após a maratona de provas, o palco da Unibes Cultural brilhou com a presença dos finalistas, mas foi a consistência e o carisma de João Leone que se destacaram e conquistaram os jurados. 

Em segundo lugar, ficou Matheus Orlando, representante do estado do Pará. Em terceiro lugar, Vinícius de Souza (Rondônia).

Com a faixa e a coroa, João Leone — que já acumula 150 mil seguidores no Instagram— assume, agora, a responsabilidade de ser a imagem do concurso durante o próximo ano. Seu principal desafio será representar o Brasil no Mister Universe, previsto para acontecer em 23 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

  • João Leone, Mister Brasil Universo 2025
    João Leone, Mister Brasil Universo 2025 Divulgação
  • João Leone, Mister Brasil Universo 2025
    João Leone, Mister Brasil Universo 2025 Divulgação
  • João Leone, Mister Brasil Universo 2025
    João Leone, Mister Brasil Universo 2025 Divulgação

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 29/09/2025 17:47
x