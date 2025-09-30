Ator pornô é condenado a quase 20 anos de prisão por pornografia infantil - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Justin Heath Smith, conhecido como Austin Wolf, foi condenado a 19 anos de prisão pela promotoria de Nova York, nos Estados Unidos, pelas acusações de pornografia infantil.

De acordo com informações do site TMZ, o ator pornô, de 44 anos, foi acusado de incitar um menor a se envolver em atividade sexual ilegal, e por padrão de conduta sexual proibida.

A decisão, tomada pelo juíz, ocorreu cerca de três meses após a decisão de Wolf em se declarar culpado das acusações. As autoridades apontam que Wolf possuía como alvo crianças de até 7 anos e ele é acusado de organizar encontros com menores, solicitar e distribuir material explícito de adolescentes e possuir mais de 1,2 mil arquivos de pornografia infantil, incluindo vídeos de bebês e crianças pequenas sendo abusadas.

O ator pornô está preso desde junho de 2024, desde que as acusações vieram à tona. Na época, sua prisão ocorreu após uma operação policial, que havia marcado um encontro com o quem acreditava ser o pai de uma criança de 7 anos, que seria levada para um momento sexual com ele. De acordo com as investigações, Wolf ainda foi flagrado no aplicativo Telegram, trocando conteúdo ilegal com um outro investigado do FBI.

