Netflix divulga vídeo especial de despedida de Stranger things

Cena da nova temporada de Stranger Things. Os primeiros quatro episódios chegarão à plataforma no dia 26 de novembro. - (crédito: Netflix)

A Netflix divulgou um vídeo inédito com depoimentos do elenco de Stranger things como aquecimento para a quinta e última temporada da série. No vídeo, nomes do elenco e os criadores da série, os Irmãos Duffer, relembram momentos marcantes e destacam o impacto cultural da obra.

A temporada será dividida em três partes. Os primeiros quatro episódios chegarão à plataforma no dia 26 de novembro. A segunda parte, por sua vez, estreia em 25 de dezembro, com três capítulos. Por fim, o episódio final chega ao catálogo em 31 de dezembro. Todas as partes serão liberadas às 22h pelo horário de Brasília. As temporadas anteriores seguem disponíveis na Netflix.

Leia também: Margot Robbie revela síndrome do impostor e crises de descrença

A nova temporada é ambientada no outono de 1987, e os novos episódios mostram Hawkins sob quarentena militar após a abertura dos portais. Onze precisa se esconder novamente, enquanto o paradeiro de Vecna permanece desconhecido. O grupo de amigos se prepara para a batalha final, que promete ser a mais e perigosa de todas.