Briga vira caso de polícia em "Casamento às Cegas 50+"

Conflito entre Luciana e Lucielma ultrapassa os limites do reality e pode parar na delegacia - (crédito: Reprodução / Netflix)

Um novo desdobramento em Casamento às Cegas 50+ ultrapassou os limites da TV e pode parar na polícia. As participantes Luciana e Lucielma, que já vinham protagonizando desentendimentos no reality, agora se enfrentam fora das câmeras. Luciana anunciou que pretende registrar um boletim de ocorrência por perseguição contra a ex-colega, alegando que ela não para de tentar contato.

Em uma transmissão ao vivo, Luciana contou que recebeu ligações insistentes de Lucielma, feitas a partir de diferentes números. Irritada, declarou que não tem amizade com ela e comparou a situação ao comportamento que a colega teve com Mário Roberto durante o programa. “Ela é insuportável, gente. Ela é tóxica. Fica me ligando de milhares de telefones e eu tô bloqueando. Não sou amiga dela, era até ela começar a fazer da minha vida um inferno, igual fez com o Mário”, disse.

Segundo Luciana, a perseguição estaria ligada a rumores de um romance entre ela e Mário Roberto — o que ela nega. A participante afirmou que está solteira há um ano e meio e que nunca se envolveu com ele, apesar de ter dado selinhos em alguns colegas de forma descontraída. “Ela saiu contando para todo mundo que eu fiquei com o Mário, mas não fiquei. Namoro não rolou”, explicou.

A polêmica ganhou ainda mais destaque porque a própria Lucielma admitiu, no episódio final, que perseguiu Mário Roberto após desistir do casamento. Na ocasião, revelou que chegou a recorrer a amigos e a usar diferentes números de telefone para tentar manter contato com ele.

Após a repercussão do caso, Lucielma se defendeu nas redes sociais. Disse ter sido alvo de ofensas, inclusive envolvendo sua família, e afirmou que não vai permitir que “motivos aleatórios” prejudiquem esse momento da sua vida. “O reality já acabou. Foi uma experiência enriquecedora, mas o que aconteceu lá, ficará lá. A vida segue aqui fora”, escreveu.

Diante do cancelamento nas redes sociais, Lucielma ainda compartilhou um vídeo de uma influencer que saiu em sua defesa. Conforme Paula Bastos, o “tribunal da internet” foi injusto ao julgar Lucielma como stalker.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O fato de ter tentado se comunicar com ele algumas vezes por números diferentes, de ter deixado o desespero tomar conta e agido com certo exagero não faz dela uma pessoa má ou ruim. Esse é um problema comum em mulheres que amam demais, que sofrem com a co-dependência emocional. Lucielma só precisa de uma boa terapia e autoconhecimento para se entender mais, para equilibrar suas emoções e agir com mais racionalidade, sem deixar que tudo que ela sente passe por cima dela mesma”, defendeu Paula.

Entre os internautas, as opiniões se dividem entre a comicidade e críticas. “O pós do Casamento às cegas Brasil tá até melhor que o programa em si. A Luciana vai abrir um BO contra a Lucielma porque, pasmem, ela está sendo perseguida pela nossa Magali com borderline”, brincou uma usuária do X (antigo Twitter). “Que ser humano fascinante a Lucielma, queremos a diva na Fazenda ano que vem”, disse um segundo. “Tô até agora chocado com a falta de noção da Lucielma”, afirmou um terceiro.

Lucielma informa que não perseguiu Mário Roberto, que foi apenas procurá-lo pra entender tudo. rs



"Mandar msg eu fiz, ok! Procurar nas redes sociais, ok! Inclusive fui na academia que ele mora." #CasamentoÀsCegasBrasil pic.twitter.com/8xhgRXNK4y — Dan Pimpão (@DanPimpao) September 25, 2025

O pós do #CasamentoAsCegasBrasil tá até melhor que o programa em si.

A Luciana vai abrir um BO contra a Lucielma porque,pasmem, ela está sendo perseguida pela nossa Magali com borderline. #CasamentoAsCegas pic.twitter.com/NV0cMmjysm — Nah (@nanah_b) September 29, 2025

que ser humano fascinante a Lucielma, queremos a diva na fazenda ano que vem #CasamentoAsCegasBrasil pic.twitter.com/X9EURVfFwC September 25, 2025