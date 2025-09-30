Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo curtem lua de mel após casamento luxuoso

Eles desembarcaram às 07h30 no horário local, após 12 horas de voo. Apesar do cansaço, mostraram entusiasmo no primeiro registro publicado no Instagram - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após uma semana do casamento em São José do Rio Preto, os ex-BBBs Laís Caldas, 33, e Gustavo Marsengo, 35, embarcaram para a lua de mel. O destino escolhido pelo casal foi a cidade de Londres, na Inglaterra.

Eles desembarcaram às 07h30 no horário local, após 12 horas de voo. Apesar do cansaço, mostraram entusiasmo no primeiro registro publicado no Instagram. A médica declarou: "Bom dia, bom dia! A gente dormiu umas 2 horas, só, 12 horas de voo. Chegamos a Londres, vamos ficar por aqui, conhecer algumas coisinhas".

Primeiros passeios na capital inglesa

No mesmo dia da chegada, Laís e Gustavo visitaram o Big Ben, símbolo histórico de Londres, e a Abadia de Westminster. O local é conhecido por sediar as coroações reais britânicas.

Durante o passeio, a médica compartilhou um vídeo caminhando ao lado do marido e legendou: "Pelo mundo com ele".

