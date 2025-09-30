Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo curtem lua de mel após casamento luxuoso

Após uma semana do casamento em São José do Rio Preto, os ex-BBBs Laís Caldas, 33, e Gustavo Marsengo, 35, embarcaram para a lua de mel. O destino escolhido pelo casal foi a cidade de Londres, na Inglaterra.
Eles desembarcaram às 07h30 no horário local, após 12 horas de voo. Apesar do cansaço, mostraram entusiasmo no primeiro registro publicado no Instagram. A médica declarou: "Bom dia, bom dia! A gente dormiu umas 2 horas, só, 12 horas de voo. Chegamos a Londres, vamos ficar por aqui, conhecer algumas coisinhas".
Primeiros passeios na capital inglesa
No mesmo dia da chegada, Laís e Gustavo visitaram o Big Ben, símbolo histórico de Londres, e a Abadia de Westminster. O local é conhecido por sediar as coroações reais britânicas.
Durante o passeio, a médica compartilhou um vídeo caminhando ao lado do marido e legendou: "Pelo mundo com ele".
