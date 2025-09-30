InícioDiversão e Arte
VIDA AMOROSA

Miss, empresária e estilista: quem é a nova namorada de Dado Dolabella

Ator revelou novo relacionamento com Marcela Tomaszewski, de 28 anos, após um término polêmico com Wanessa Camargo

Marcela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou espaço em passarelas do México e da Inglaterra - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Marcela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou espaço em passarelas do México e da Inglaterra - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Após encerrar a relação conturbada com Wanessa Camargo, o ator Dado Dolabella, de 45 anos, vive um novo romance. Ele está namorando Marcela Tomaszewski, de 28 anos, atual Miss Gramado 2025. A modelo, ainda pouco conhecida do público nacional, já é bastante popular nas redes sociais e em sua cidade.

Marcela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou espaço em passarelas do México e da Inglaterra. Posteriormente, decidiu investir em concursos de beleza, ganhando notoriedade. Além disso, estudou design de moda na Itália, experiência que fortaleceu sua atuação como estilista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sonho em construção

A gaúcha prepara o lançamento de sua própria marca de biquínis, previsto para novembro. Em publicação, destacou: "Essa data marca muito mais que o lançamento de uma marca de biquínis. Ela marca coragem. Marca a virada de chave de alguém que, por muito tempo, adiou um sonho por medo, por insegurança, e pela constante sensação de estar sendo julgada".

Para celebrar a união, Dado levou a amada até a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Curiosamente, no mesmo lugar onde havia reatado com Wanessa em 2022. No Instagram, ele mostrou o chalé que dividiram, localizado na pousada chamada "Macela", detalhe que gerou brincadeiras entre o casal.

O post Miss, empresária e estilista: quem é a nova namorada de Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

 

Observatório dos Famosos

Tags

Por Observatório dos Famosos
postado em 30/09/2025 22:01
x