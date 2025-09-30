Marcela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou espaço em passarelas do México e da Inglaterra - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após encerrar a relação conturbada com Wanessa Camargo, o ator Dado Dolabella, de 45 anos, vive um novo romance. Ele está namorando Marcela Tomaszewski, de 28 anos, atual Miss Gramado 2025. A modelo, ainda pouco conhecida do público nacional, já é bastante popular nas redes sociais e em sua cidade.

Marcela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou espaço em passarelas do México e da Inglaterra. Posteriormente, decidiu investir em concursos de beleza, ganhando notoriedade. Além disso, estudou design de moda na Itália, experiência que fortaleceu sua atuação como estilista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sonho em construção

A gaúcha prepara o lançamento de sua própria marca de biquínis, previsto para novembro. Em publicação, destacou: "Essa data marca muito mais que o lançamento de uma marca de biquínis. Ela marca coragem. Marca a virada de chave de alguém que, por muito tempo, adiou um sonho por medo, por insegurança, e pela constante sensação de estar sendo julgada".

Para celebrar a união, Dado levou a amada até a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Curiosamente, no mesmo lugar onde havia reatado com Wanessa em 2022. No Instagram, ele mostrou o chalé que dividiram, localizado na pousada chamada "Macela", detalhe que gerou brincadeiras entre o casal.

O post Miss, empresária e estilista: quem é a nova namorada de Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.