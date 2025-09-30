Ludmilla recebe multa por pilotar jet ski sem colete salva-vidas

Segundo informações do colunista Andrei Lara, do jornal O Dia, a artista conduzia o veículo sem usar colete salva-vidas e também sem habilitação náutica. O documento oficial classificou as duas falhas como graves - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A cantora Ludmilla aproveitou dias de lazer em Angra dos Reis pilotando um jet ski, mas o momento acabou resultando em problemas. Ela foi multada pela Capitania dos Portos devido a irregularidades cometidas durante o passeio.

Segundo informações do colunista Andrei Lara, do jornal O Dia, a artista conduzia o veículo sem usar colete salva-vidas e também sem habilitação náutica. O documento oficial classificou as duas falhas como graves.

Infrações e possíveis valores

A legislação vigente, Lei 9.537/97, prevê multas que variam entre R$ 40 e R$ 2,2 mil por infração. Nesse caso, as penalidades podem alcançar R$ 4,4 mil. O valor final ainda será decidido por uma autoridade responsável, após análise do processo.

Em suas redes sociais, Ludmilla compartilhou um vídeo no qual aparece conduzindo o jet ski com uma mão e filmando com o celular. Na legenda, escreveu: "Angra é diferente".

