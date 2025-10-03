InícioDiversão e Arte
Lutas do dia a dia: Dwayne 'The Rock' Johnson estrela drama de MMA

O diretor Benny Safdie está à frente de Coração de Lutador — The Smashing Machine, baseado em eventos verídicos

Dwayne Johnson em Coração de lutador: mergulho no universo do Ultimate Fighting - (crédito: Diamond Films/DivulgaçÃo)
Premiado com o Leão de Prata no Festival de Veneza, em setembro, o diretor Benny Safdie comanda Coração de Lutador — The Smashing Machine, estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt. Elogiado por publicações como a The Telegraph, Variety e IndieWire, o longa adentra o universo do Ultimate Fighting Championship (UFC), representando etapas na vida do fenômeno Mark Kerr, também corroteirista do longa de Safdie, reconhecido por títulos como Joias brutas e Bom comportamento (do qual foi codiretor).

Em ascensão a partir de 1997, Mark Kerr (com o apelido de The Smashing Machine dado por jornalista brasileiro) , entrou no século 21 como fenômeno das mescladas disputas de MMA, movidas a kickboxing, jiu-jitsu, boxe, modalidades de luta livre e caratê. No campo destas artes marciais mistas, ele foi consagrado, sob o curioso comportamento de expressar gentileza e empatia, no terreno cotidiano.

Para além dos problemas retratados ao lado da namorada Dawn Staples (Emily Blunt), o astro The Rock (nome de ponta em títulos do cinema como Velozes e Furiosos, Moana e Jumanji) também se empenhou no registo do abuso do protagonista por opioides e demais substâncias. No elenco do filme, há a presença de brasileiros como Roberto de Abreu Filho (o chamado Cyborg Abreu) e Adam Santos, entre outros, em papéis de competidores de MMA.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 03/10/2025 07:07
