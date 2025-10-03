InícioDiversão e Arte
Ao Deus-dará: meninas são o centro da trama do drama Paraíso em chamas

Vencedora de prêmio de melhor direção no Festival de Veneza, Mika Gustafson trata da autonomia de um núcleo familiar disfuncional

Paraíso em chamas: conflitos e alegrias entre três irmãs - (crédito: Pandora Filmes)
Crítica // Paraíso em chamas ★★★


Quando a gente lembra da premissa de Lillo e Stitch, adaptado recentemente pela Disney, vislumbramos o ponto de partida deste drama — razoavelmente solar — vindo da Suécia. Vencedora, pela melhor direção, de prêmio na Mostra Horizonte do Festival de Veneza, Mika Gustafson revela a capacidade de criar imagens e situações agitadas e condizentes com o clima de arruaça estabelecido pelo desgovernado cotidiano de três irmãs quase autônomas.

Junto com inspirados figurinos de Susse Ross e com a velocidade aprazível na montagem da história, os comportamentos orgânicos das jovens personagens capitalizam enorme leveza e credibilidade. Laura (Bianca Delbravo, uma revelação) é a irmã mais velha que tenta contornar dores das outras irmãs, Mira (Dalvin Asaad) e Steffi (Safira Mossberg), todas machucadas pela situação de, no lar, não contarem com presença do pai ou da mãe. Um estilo descompromissado de narrativa combina com o jovial tom adequado à vitalidade das personagens (que, em momentos, parecem improvisar).

Coescrito por Alexander Öhrstrand (que aparece em cena como o marido de Hannah, personagem de Ida Engvoll, candidata de mãe de ocasião para o trio), o filme abraça descobertas das moças, a luta por certo contato paterno (na interação de Mira com um aspirante a cantor de karaokê) e uma situação de traquinagem (a invasão a lares montados e desocupados pelos proprietários), antes retratada no filme nacional Sem coração. Esperançoso, o filme acerta ao empregar uma incerteza na conclusão. Uma obra bela e delicada.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 03/10/2025 06:22
