Casado há 19 anos, Carmo Dalla Vecchia revela como manter uma relação duradoura

Casado há 19 anos, Carmo Dalla Vecchia revela como mantém uma relação duradoura - (crédito: Reprodução/Instagram)

Carmo Dalla Vecchia refletiu sobre sua relação com o autor João Emanuel Carneiro, com quem é casado há 19 anos. Em entrevista publicada nesta quinta-feira (2) pelo jornal O Globo, o ator compartilhou reflexões sobre o que acredita ser o segredo para manter um relacionamento duradouro.

Para ele, um dos pilares do convívio saudável é não ignorar os próprios limites e sentimentos.

“Nunca perder o medo de estar sendo chato. Eu acho que não devemos perder isso não só no casamento, mas com os amigos, com a família e as pessoas com quem nos relacionamos. Senão, você pode acabar aborrecendo o outro com questões que às vezes não valem a pena serem discutidas”, avaliou.

Carmo também destacou a importância do respeito às diferenças dentro de qualquer relação.

“Muitas vezes, acabamos incomodando o outro com uma questão particular nossa. Nem todo mundo é igual, isso tem que ser respeitado e está tudo certo. Não faço questão que todo mundo pense igual a mim, mas sim de ser respeitado e respeitar as pessoas que estão ao meu redor”, completou.

O casal é pai de Pedro, de 5 anos, nascido por meio de útero de substituição — procedimento conhecido popularmente como barriga de aluguel — realizado fora do Brasil. Ao falar sobre a experiência da paternidade, o ator se emocionou.

“Sou o pai que eu gostaria de ter tido. Eu converso com o meu filho e digo: ‘Na próxima encarnação você vem meu pai e faz comigo exatamente o que eu faço com você. Pode ser?’”, contou, em tom bem-humorado.

Ele ainda ressaltou que a jornada de criar um filho tem sido repleta de significado.

“Eu me preparei tanto para ser pai, quis tanto, que todos os desafios que vêm com a criação de um filho são um abraço. A realização e a existência do meu filho só me trazem alegria, e as coisas que a gente tem que vencer fazem parte do desenvolvimento meu e dele. Não sei o que vai acontecer, as pessoas falam muito da adolescência, por exemplo”, refletiu.