Clarice Falcão traz projeto eletrônico para pré-lançamento de centro cultural

A cantora, compositora, atriz e humorista Clarice Falcão traz para Brasília, neste domingo (5/10), o projeto eletrônico Episódio Especial. Em parceria com o produtor musical Lucas de Paiva, a artista faz parte da programação de pré-lançamento do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), que ocorre neste fim de semana. A dupla se apresenta, gratuitamente, no prédio das futuras instalações, às 19h55. Localizado na 511 Norte, o edifício, abandonado há quase duas décadas, será revitalizado a partir do ano que vem. A expectativa é que as obras sejam finalizadas no segundo semestre de 2028.

Conhecida por composições mais voltadas para os gêneros alternativo e indie, Clarice se inspirou no house dos anos 1990 para a criação do novo projeto. “Eu comecei a compor com 18 anos e, durante a minha carreira, eu fui me apaixonando bastante por algumas sonoridades diferentes. Eu sempre gostei muito de folk e de tocar violão, mas também fui descobrindo mil outros universos e, um deles, que eu tenho muito carinho, é o da música eletrônica”, conta a artista.

Produtor de dois dos mais recentes álbuns de Clarice, Lucas de Paiva e ela se uniram justamente por meio da música eletrônica. “Ele tem um projeto próprio voltado para esse universo, e foi assim que eu conheci ele. Nos meus dois últimos discos, que a gente produziu juntos, eu já esbarrava um pouco na coisa da música de pista. Eu sempre gostei muito de festa, eu gosto muito de dançar, e fui me apaixonando não só por essa sonoridade, mas pela forma de fazer também”, detalha.

“Acho que o Episódio Especial foi o encontro exato entre o que o Lucas trouxe para o nosso trabalho e o que eu trouxe”, define a cantora. Apesar de se tratar de um novo projeto na carreira de Clarice, a artista garante que as letras irônicas e bem-humoradas, que sempre fizeram parte de seu repertório, ainda se fazem presente: “É uma união da música de pista com o tipo de letra que eu componho, e também das melodias que eu gosto de fazer”.

“Às vezes eu sentia que a música eletrônica era bem-humorada, a sonoridade era bem-humorada, mas as letras se levavam muito a sério. Foi aí que eu decidi fazer um projeto em que as composições tenham essa irreverência, não só uma letra para acompanhar a música. O Episódio Especial é um exemplo do que eu amaria ouvir na pista de dança”, afirma.

Relação com o humor

Filha dos roteiristas Adriana Falcão e João Falcão, Clarice Falcão ganhou projeção nacional com o canal de humor do YouTube Porta dos Fundos, em 2012. No ano seguinte, a artista lançou o primeiro álbum da carreira, Monomania, marcado pelas composições irreverentes. “Trazer o humor para as minhas letras é quase que inevitável para mim, mesmo quando são músicas mais sérias ou tristes. Eu me comunico muito por meio do humor e sempre foi assim”, conta.

“Na minha família também. Mesmo quando a gente tá mal, a gente faz uma competição para ver quem fala a piada mais engraçada ou a coisa mais doida”, revela a pernambucana. “Eu não vejo o humor necessariamente como uma piada, algo engraçado. O humor é algo que é dito de um jeito pouco usual, inesperado, surpreendente. E é isso que eu busco com as letras, tentar falar as coisas de um jeito que pelo menos eu nunca tenha ouvido antes”, descreve.

A programação de pré-lançamento do Centro Cultural Sesc-DF começa neste sábado (4/10), com show de Hamilton de Holanda. O bandolinista, autoproclamado brasiliense de coração, apresenta, a partir das 20h20, um repertório produzido exclusivamente para a ocasião, ao lado do rapper Criolo e da cantora Vanessa Moreno.

Serviço

Clarice Falcão apresenta projeto Episódio Especial no pré-lançamento do Centro Cultural Sesc-DF

Neste domingo (5/10), na 511 Norte, bloco D, lote 4/5, às 19h55

Entrada gratuita

