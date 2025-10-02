InícioDiversão e Arte
Quem é o cantor do DF internado com suspeita de ingerir bebida adulterada

Gustavo da Hungria Neves foi hospitalizado no DF com sintomas de ingestão de metanol. Devido ao estado de saúde, shows do artista foram cancelados

O cantor Hungria foi internado no DF após suspeita de ter ingerido bebida adulterada - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)
Gustavo da Hungria Neves, conhecido artisticamente como Hungria, foi internado no Hospital DF Star sob suspeita de ingestão de bebida adulterada por metanol nesta quinta (2/10). A informação que associou o estado de saúde do cantor à ingestão de bebida foi divulgada pela assessoria de comunicação de Hungria. 

Segundo boletim médico obtido pelo Correio em primeira mão, o cantor apresenta sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, semelhante aos casos registrados em São Paulo. Devido sua condição de saúde, os shows do artista deste fim de semana foram cancelados. 

Quem é Hungria

Conhecido no mundo da música como Hungria Hip Hop, Gustavo nasceu em 26 de maio de 1991, em Ceilândia, no Distrito Federal. Desde criança, teve contato com a música, começando a compor aos oito anos, incentivado pelo irmão e amigos próximos. Durante a juventude, enfrentou dificuldades financeiras e familiares, trabalhou como garçom e chegou a trancar a faculdade para se dedicar integralmente à música.

O rapper ganhou destaque nacional em 2009 com o single Bens Materiais e, ao longo da carreira, emplacou diversos hits que ultrapassaram 100 milhões de visualizações, como Dubai, Coração de Aço, Não Troco, Beijo Com Trap e Lembranças. O último alcançou mais de 300 milhões de visualizações no YouTube ao compor a trilha sonora da novela Malhação: Viva a Diferença. Em 2018, conquistou o Prêmio Multishow na categoria "Experimente" e o MTV MIAW. 


Hungria mistura elementos do rap e do hip hop com influências de outros gêneros, valorizando tanto a poesia das letras quanto a estética visual das produções. Suas músicas frequentemente abordam temas pessoais, como dificuldades, superações, amor e cotidiano, além de conquistas e reflexões sobre amadurecimento.

Ele acumula milhões de inscritos em seu canal no YouTube e bilhões de visualizações nas plataformas digitais, recebendo certificações da Pro-Música Brasil por diversos sucessos. Filho de mãe ex-empregada doméstica e pai funcionário público, Hungria sempre destacou a importância da autenticidade em sua trajetória. Em 2017, tornou-se pai de Isadora Sampaio da Hungria.

Atualmente, Hungria é considerado um dos nomes mais representativos do rap nacional, unindo sucesso comercial, identificação com o público e consistência na produção musical.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 02/10/2025 12:51 / atualizado em 02/10/2025 12:53
