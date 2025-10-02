Quem é o cantor do DF internado com suspeita de ingerir bebida adulterada

O cantor Hungria foi internado no DF após suspeita de ter ingerido bebida adulterada - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)

Gustavo da Hungria Neves, conhecido artisticamente como Hungria, foi internado no Hospital DF Star sob suspeita de ingestão de bebida adulterada por metanol nesta quinta (2/10). A informação que associou o estado de saúde do cantor à ingestão de bebida foi divulgada pela assessoria de comunicação de Hungria.

Segundo boletim médico obtido pelo Correio em primeira mão, o cantor apresenta sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, semelhante aos casos registrados em São Paulo. Devido sua condição de saúde, os shows do artista deste fim de semana foram cancelados.

Hungria é internado no DF Star com suspeita de contaminação por metanol (foto: assessoria DFSTAR)

Quem é Hungria

Conhecido no mundo da música como Hungria Hip Hop, Gustavo nasceu em 26 de maio de 1991, em Ceilândia, no Distrito Federal. Desde criança, teve contato com a música, começando a compor aos oito anos, incentivado pelo irmão e amigos próximos. Durante a juventude, enfrentou dificuldades financeiras e familiares, trabalhou como garçom e chegou a trancar a faculdade para se dedicar integralmente à música.

O rapper ganhou destaque nacional em 2009 com o single Bens Materiais e, ao longo da carreira, emplacou diversos hits que ultrapassaram 100 milhões de visualizações, como Dubai, Coração de Aço, Não Troco, Beijo Com Trap e Lembranças. O último alcançou mais de 300 milhões de visualizações no YouTube ao compor a trilha sonora da novela Malhação: Viva a Diferença. Em 2018, conquistou o Prêmio Multishow na categoria "Experimente" e o MTV MIAW.





Hungria mistura elementos do rap e do hip hop com influências de outros gêneros, valorizando tanto a poesia das letras quanto a estética visual das produções. Suas músicas frequentemente abordam temas pessoais, como dificuldades, superações, amor e cotidiano, além de conquistas e reflexões sobre amadurecimento.

Ele acumula milhões de inscritos em seu canal no YouTube e bilhões de visualizações nas plataformas digitais, recebendo certificações da Pro-Música Brasil por diversos sucessos. Filho de mãe ex-empregada doméstica e pai funcionário público, Hungria sempre destacou a importância da autenticidade em sua trajetória. Em 2017, tornou-se pai de Isadora Sampaio da Hungria.

Atualmente, Hungria é considerado um dos nomes mais representativos do rap nacional, unindo sucesso comercial, identificação com o público e consistência na produção musical.

