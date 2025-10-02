InícioDiversão e Arte
Tributo brasiliense a Michael Jackson estreia neste fim de semana

"O rei vive pra sempre", de Lucas Gama, tem apresentações no sábado (4/10) e domingo (5/10), no Teatro da Escola Parque 308 Sul

Lucas Gama relembra sucessos de Michael Jackson em tributo - (crédito: Divulgação)
O  amor pelo ícone da música pop internacional fez com que, há 16 anos, Lucas Gama começasse a interpretar canções de Michael Jackson em aniversários e eventos pequenos. As homenagens agora tomam outra proporção. Neste fim de semana, o tributo O rei vive pra sempre chega ao Teatro da Escola Parque, na 308 Sul. São dois shows, no sábado e domingo, às 19h30. Ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada).

O cover brasiliense de Michael Jackson relembra sucessos de Bad World Tour, primeira turnê realizada pelo cantor, em 1987. Além do intérprete, quatro bailarinos compõem o espetáculo cenográfico. No repertório, estão músicas como Thriller, Smooth Criminal e Beat it. “Serão duas noites de nostalgia e celebração”, garante Lucas Gama. 

Para ele, o artista que marcou gerações “é o maior de todos os tempos”. “É uma honra prestar essa homenagem, pois acima de tudo sou um grande fã”, diz Gama. A ideia é levar o tributo para outros lugares do Distrito e do Brasil.


Serviço:


O rei vive pra sempre, tributo a Michael Jackson. No Teatro Escola Parque 308 Sul, sábado (4/10) e domingo (5/10), às 19h30. Ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada), disponíveis neste link.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

