Cinebeijoca exibe Excitação, do diretor Jean Garret, no Cine Brasília

O Cinebeijoca, cineclube do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília, exibe no Cine Brasília, nesta segunda-feira (6/10), o longa Excitação, do diretor português radicado no Brasil Jean Garret. A sessão, que terá início às 19h, será seguida de debate com Pedro B. Garcia, cineasta e professor, Letícia Negreiros e Davi Pierre, estudantes de Audiovisual e cineclubistas.
O longa de 1977 aborda a história de Helena, dona de casa que sofre de alucinações e crises nervosas. Renato, seu marido, decide comprar uma casa de praia no interior de São Paulo para que Helena possa se tratar fora da cidade grande. Acontecimentos no novo lar fazem com que a mulher questione ainda mais a sua sanidade.
Serviço
Exibição do Cinebeijoca
Nesta segunda-feira (6/10), a partir das 19h, no Cine Brasília (EQS 106/107). Entrada franca. Classificação indicativa: 18 anos.