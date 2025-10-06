InícioDiversão e Arte
Qual Odete Roitman é você? Faça o quiz e descubra

Odete Roitman marcou a trama de 'Vale tudo' e agora chegou a hora de descobrir qual personalidade da vilã mais combina com você

Será que todos tem um pouco de Odete Roitman? Faça o teste e descubra! - (crédito: Reprodução/TV Globo)
A novela Vale tudo está chegando a reta final. Nesta segunda-feira (6/10), o público poderá acompanhar uma das maiores reviravoltas da história com a morte da personagem Odete Roitman (Debora Bloch). Na releitura da trama, a matriarca até conseguiu dobrar algumas opiniões e nem sempre foi tão odiada — apesar de todas as maldades.

O mistério deve ditar o ritmo da novela nessa reta final, rescucitando a clássica pergunta "Quem matou Odete Roitman?". Independente da resposta, vale tudo para saber qual fase da personagem mais te representa. Bora fazer o quiz e descobrir?

Faça o quiz

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 06/10/2025 19:39
