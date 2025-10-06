Autora de 'Vale Tudo' faz revelação inusitada sobre morte de Odete Roitman - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Segredos do passado de Odete Roitman vieram à tona nos capítulos mais recentes da novela "Vale Tudo". A trama atinge um momento decisivo nesta segunda-feira (6), quando será exibida a aguardada cena em que a vilã será morta.

Em entrevista ao "Fantástico", a autora do remake, Manuela Dias, comentou sobre os mistérios que cercam a reta final da trama.

“A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando [a Odete]. Até esse momento assim nem os atores têm certeza”, revelou, mantendo o suspense até os momentos finais.

Entre os principais suspeitos de matar a vilã estão Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Manuela afirmou que o segredo foi mantido a sete chaves e que apenas ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, conhecem o verdadeiro responsável.

“Olha, é, eu também fiquei apaixonada pela Odete. Então, realmente deu dó”, comentou sobre a gravação do desfecho da antagonista.

Ao refletir sobre a personagem, Manuela destacou o fascínio que Odete desperta no público, mesmo com seu perfil cruel. Para ela, isso só é possível por se tratar de uma figura fictícia.

autora ainda defende que, por não existir na vida real, Odete tem a liberdade de dizer o que muitos não ousariam. Nesta segunda-feira começa a penúltima semana de exibição, e o último capítulo está previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro.