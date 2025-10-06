InícioColunistas#Mariana Morais
ABRIU O JOGO!

Autora de 'Vale Tudo' faz revelação inusitada sobre morte de Odete Roitman

Manuela Dias deu detalhes sobre os últimos capítulos de folhetim

Autora de 'Vale Tudo' faz revelação inusitada sobre morte de Odete Roitman - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Segredos do passado de Odete Roitman vieram à tona nos capítulos mais recentes da novela "Vale Tudo". A trama atinge um momento decisivo nesta segunda-feira (6), quando será exibida a aguardada cena em que a vilã será morta. 

Em entrevista ao "Fantástico", a autora do remake, Manuela Dias, comentou sobre os mistérios que cercam a reta final da trama.

“A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando [a Odete]. Até esse momento assim nem os atores têm certeza”, revelou, mantendo o suspense até os momentos finais.

Entre os principais suspeitos de matar a vilã estão Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Manuela afirmou que o segredo foi mantido a sete chaves e que apenas ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, conhecem o verdadeiro responsável.

“Olha, é, eu também fiquei apaixonada pela Odete. Então, realmente deu dó”, comentou sobre a gravação do desfecho da antagonista.

Ao refletir sobre a personagem, Manuela destacou o fascínio que Odete desperta no público, mesmo com seu perfil cruel. Para ela, isso só é possível por se tratar de uma figura fictícia.

" target="_blank">autora ainda defende que, por não existir na vida real, Odete tem a liberdade de dizer o que muitos não ousariam. Nesta segunda-feira começa a penúltima semana de exibição, e o último capítulo está previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/10/2025 09:02
