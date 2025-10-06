De ‘Psicose’ a ‘Monstro’: obras de terror baseadas na história de Ed Gein

De 'Psicose' a 'Monstro', Ed Gein marcou o cinema e o streaming com seu legado de horror - (crédito: Reprodução )

A nova temporada da série Monstro, criada por Ryan Murphy, estreou na Netflix com o título Monstro: A História de Ed Gein. Em oito episódios, a produção retrata a vida e os crimes de Ed Gein, assassino que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1950 e inspirou personagens clássicos do terror.

A história mostra como Gein, criado sob rígido fanatismo religioso e dominado pela mãe, mergulhou em uma espiral de loucura após a morte dela. Entre 1954 e 1957, matou duas mulheres e usou restos humanos para fabricar móveis e objetos. Preso em 1957, foi declarado legalmente insano e permaneceu internado até morrer em 1984, aos 77 anos.

Além da série documental, o caso conhecido como “açougueiro de Plainfield” serviu de base para diversos personagens que marcaram a cultura pop e moldaram o gênero do horror nos cinemas. Murphy já havia referenciado Gein em American Horror Story: Asylum (2012): Bloody Face (cara sangrenta, em tradução), o vilão da segunda temporada, confecciona objetos com restos humanos e sequestra a protagonista em busca de uma figura materna.

Entre os filmes diretamente inspirados na vida do assassino estão In the Light of the Moon (2000) — também conhecido como Ed Gein —, e Ed Gein: The Butcher of Plainfield (2007), ambos retratando de forma mais literal a história do criminoso.

Antes disso, em 1974, o longa Confissões de um Necrófilo (Deranged) já havia explorado uma narrativa baseada nos crimes de Gein, mostrando um homem dominado pela influência da mãe e pela necrofilia. No mesmo ano, Three on a Meathook também se inspirou nos relatos do assassino para criar uma trama de horror rural.

A brutalidade dos delitos de Gein ultrapassou as biografias e manifestou-se em clássicos do cinema. Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, representa um dos exemplos mais célebres: o personagem Norman Bates, criado por Robert Bloch no romance homônimo de 1959, nasceu da combinação entre a repressão sexual, a obsessão materna e o isolamento que marcaram a vida de Gein. Posteriormente, a história de Norman Bates continuou sendo explorada no seriado Bates Motel (2013), com Freddie Highmore e Vera Farmiga.

Já em O Massacre da Serra Elétrica (1974), o assassino Leatherface herdou a prática macabra de usar máscaras feitas com pele humana. Disponível em livro e na adaptação audiovisual, O Silêncio dos Inocentes (1991) apresenta o personagem Buffalo Bill, que reproduz a ideia de confeccionar uma “roupa” feminina a partir de corpos de suas vítimas.

Na literatura, a história de Gein continua sendo revisitada em obras de não-ficção, como Ed Gein—Psycho! de Paul Anthony Woods, que investiga sua vida, crimes e o impacto cultural que exerceu sobre o gênero do terror.