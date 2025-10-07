Marcella Andrade estreia como autora com o livro ‘Mais um romance clichê’

Nesta sexta-feira (10/10), a autora Marcella Andrade estreia no mundo literário com a obra Mais um romance clichê. O evento de lançamento será realizado no Ernesto Café Sul, das 18h às 21h, com sessão de autógrafos, abraços e a oportunidade de garantir a versão física do livro, pelo valor de R$ 59,90. A quantidade é limitada.

Mais um romance clichê narra a história de Samanta e Timóteo. Eles se conheceram na adolescência e viveram uma paixão avassaladora. Quinze anos depois, o caminho dos dois se cruza novamente, os forçando a lutar pelo sentimento que acreditavam ter deixado para trás. “Eu não lembro muito bem de onde surgiu a ideia para este romance, mas lembro de sentar e começar a escrever. Eu leio muitas histórias de amor e suspiro por tudo que fale do assunto. Se for clichê, ‘brega’ e piegas, melhor ainda. Não foi difícil seguir nessa linha, eu queria escrever algo que eu gostaria de ler”, conta a autora sobre os primeiros passos da obra.

O livro marca o início da carreira de Marcella no mercado literário, e ela revela que o maior desafio que enfrentou durante o processo de escrita foi a síndrome de impostora: “Eu tenho uma dificuldade imensa de me aceitar com alguns rótulos, de admitir o que sou capaz de fazer, então sempre pensava se o que eu estava escrevendo era bom, digno de ser chamado de livro. Meu ponto de virada foi quando decidi que eu estava escrevendo como uma realização pessoal minha, pra mim. Se alguém lesse, uma pessoa que fosse, já seria uma grande vitória”.

Natural de Brasília, Marcella se descreve como “uma romântica incurável, que ‘fala pelos cotovelos’ e apaixonada por tudo que deixa o coração quentinho”. Jornalista de formação e dona do perfil @pimenta_preta no Instagram, a escritora compartilha o dia a dia, além de receitas e resenhas dos romances que lê. Sobre os planos para o futuro, ela compartilha: “Nada certo ainda, porque todo dia eu quero fazer algo novo. Mas podem saber que, quando acontecer, será mais um romance de deixar o coração quentinho”. O livro já está disponível na Amazon, em formato digital, por R$ 13,99.

Serviço

Lançamento ‘Mais um romance clichê’

Nesta sexta-feira (10/10), das 18h às 21h, no Ernesto Café Sul (CLS 115, bloco C, loja 14)

233 páginas, produção independente. R$ 59,90.