Cine Brasília celebra semana das crianças com clássicos do Studio Ghibli

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste domingo (12/10), o Cine Brasília preparou uma programação especial para a Cine Semana. Desta quinta-feira (9/10) até quarta que vem (15/10), as clássicas animações japonesas do Studio Ghibli serão reexibidas no local — sessões planejadas graças ao sucesso do Ghibli Fest.
Estarão em exibição Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar, O Serviço de Entregas da Kiki, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado e A Viagem de Chihiro. As últimas sessões das obras Hayao Miyazaki serão todas dubladas para aproximar os pequenos das histórias.
O Especial das Crianças também conta com presença nacional. O filme Os Aventureiros do Tempo Perdido, dirigido por Luah Garcia e selecionado pela Chamada Pública desta semana, integra a programação em sessões que fazem dobradinha com produções do Studio Ghibli.
A Sessão Acessível marca presença na agenda infantil com a reprise de Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil. A exibição é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos, e mantém o formato inclusivo já tradicional: legendas e libras projetadas na tela, além de audiodescrição transmitida pelo sistema de som da sala.
Fora a sessão gratuita, os ingressos estão disponíveis por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). No Dia dos Professores (15/10), as entradas podem ser adquiridas no valor de R$ 10 (preço único).
Confira datas e horários dos filmes em exibição durante a Cine Semana:
A Viagem de Chihiro
- 12 de outubro (domingo), às 16h
- 15 de outubro (quarta), às 10h
- Sinopse: Chihiro Ogino, uma menina de dez anos, se muda com seus pais e acaba entrando por acaso em um mundo sobrenatural. Os pais são transformados em porcos, e Chihiro precisa trabalhar em uma casa de banhos para espíritos enquanto busca uma forma de resgatá-los e voltar para casa.
Meu amigo Totoro
- 12 (domingo) e 14 (terça) de outubro, às 14h
- Sinopse: Duas irmãs, Satsuki e Mei, mudam-se para a zona rural enquanto a mãe se recupera em um hospital. Lá, descobrem que a floresta vizinha é habitada por espíritos amigáveis, entre eles Totoro. Através das mágicas interações com essas criaturas, as meninas encontram consolo, esperança e uma maneira de enfrentar suas preocupações familiares.
O Castelo Animado
- 11 de outubro (sábado), às 15h55
- Sinopse: Sophie, uma jovem modista, é transformada em uma senhora idosa por uma bruxa maligna. Em busca de reverter a maldição, ela se vê envolvida com o mago excêntrico Howl e seu castelo ambulante, onde segredos, magia e a guerra ameaçam o equilíbrio de suas vidas.
Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar
- 9 de outubro (quinta), às 10h
- 12 de outubro (domingo), às 11h
- Sinopse: Ssuke, um menino de cinco anos, salva uma peixinho dourada chamada Ponyo e promete protegê-la. Ponyo, filha de um feiticeiro do fundo do mar, deseja se tornar humana para ficar ao lado dele — uma escolha que ameaça provocar desequilíbrios no oceano e inundar a cidade.
O Serviço de Entregas da Kiki
- 11 de outubro (sábado), às 11h
- Sinopse: Quando completa 13 anos, Kiki, uma bruxinha iniciante, parte de casa com seu gato Jiji para cumprir uma tradição: viver sozinha por um ano. Ao chegar à cidade litorânea de Koriko, ela inicia um serviço de entregas voadoras com sua vassoura. Porém, à medida que enfrenta inseguranças e desafios, ela chega a perder seus poderes e precisa reencontrar sua confiança.
Os Aventureiros do Tempo Perdido
- 9 (quinta) e 15 (quarta) de outubro, às 10h
- 11 (sexta) e 12 (domingo) de outubro, às 11h
- 14 de outubro (terça), às 14h
- O curta-metragem de animação infantil aborda a temática ambiental e a luta pela preservação da natureza.
Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil
- 11 de outubro (sexta), às 14h
- Entrada gratuita por ordem de chegada
- Sinopse: Os irmãos Thiago e Ísis, acompanhados de seu pai João, percorrem três biomas brasileiros — Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica — ajudando animais em risco e descobrindo os segredos e a importância desses ecossistemas. Com músicas e animações, o filme apresenta o tema da preservação ambiental de forma lúdica para crianças.
