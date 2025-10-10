Festival celebra 65 anos do Gama com dez horas de programação artística

O evento Bailes da saudade leva ao Parque Ecológico do Gama, neste sábado (11/10), a partir das 16h, atrações como brincantes, DJs e cantores de diferentes estilos e regiões do DF. A programação gratuita se estende até de madrugada, domingo (12/10), quando a cidade completa 65 anos.
Idealizado pelo artista gamense Fábio Jorge, o Bailes da saudade agrupa performance, música e cultura popular em espaços públicos da cidade. Nesta edição comemorativa, DJ Valentina Luz, Forró Red Light, Anna Moura, Coco de Quebrada, Pati Egito, Lethal Breaks e o grupo Pilombetagem são os convidados da festa.
O projeto, que propõe encontro de gerações em torno da valorização da cultura popular, é realizado com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). A primeira edição ocorreu em julho, na Praça do Cine Itapuã.
Serviço:
Bailes da Saudade, no Parque Ecológico do Gama (estacionamento externo ao lado da
Feira Permanente), amanhã (11/10), a partir das 16h. Entrada gratuita.
Programação:
16h – Brincantes do Gama
17h – Anna Moura
18h – Lethal Breaks
19h – Pati Egito
21h – Coco de Quebrada
22h – Forró Red Light
0h – Fábio Jorge
2h – Valentina Luz