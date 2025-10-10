Festival celebra 65 anos do Gama com dez horas de programação artística

Pati Egito é uma das DJs que animam festa em comemoração aos 65 anos do Gama - (crédito: Divulgação)

O evento Bailes da saudade leva ao Parque Ecológico do Gama, neste sábado (11/10), a partir das 16h, atrações como brincantes, DJs e cantores de diferentes estilos e regiões do DF. A programação gratuita se estende até de madrugada, domingo (12/10), quando a cidade completa 65 anos.

Leia também: Ozzy Osbourne deixou um vazio imenso, revela filho sobre Sharon

Idealizado pelo artista gamense Fábio Jorge, o Bailes da saudade agrupa performance, música e cultura popular em espaços públicos da cidade. Nesta edição comemorativa, DJ Valentina Luz, Forró Red Light, Anna Moura, Coco de Quebrada, Pati Egito, Lethal Breaks e o grupo Pilombetagem são os convidados da festa.

Leia também: Antes da prisão, ex-noivo de Demi Lovato fez live polêmica com a mãe

O projeto, que propõe encontro de gerações em torno da valorização da cultura popular, é realizado com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). A primeira edição ocorreu em julho, na Praça do Cine Itapuã.





Serviço:





Bailes da Saudade, no Parque Ecológico do Gama (estacionamento externo ao lado da

Feira Permanente), amanhã (11/10), a partir das 16h. Entrada gratuita.





Programação:

16h – Brincantes do Gama

17h – Anna Moura

18h – Lethal Breaks

19h – Pati Egito

21h – Coco de Quebrada

22h – Forró Red Light

0h – Fábio Jorge

2h – Valentina Luz



