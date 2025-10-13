InícioDiversão e Arte
"Bagagem de vida era o que eu tinha", afirma Letícia Vieira, de "Vale tudo"

Assim como Gilda, de "Vale tudo", Letícia Vieira foi ambulante de praia antes de estrear, aos 26 anos, em papel de destaque no remake das 21h e protagonizar "Vermelho sangue", série sobrenatural do Globoplay

Leticia Vieira, atriz - (crédito: Bruna Sussekind)

A trajetória até as telas da televisão é, frequentemente, pavimentada com mais "nãos" do que "sins". Para a atriz Leticia Vieira, nome em ascensão no cenário artístico, o caminho não foi diferente, mas a resiliência moldada pela vida real se mostrou sua maior aliada. Em entrevista exclusiva, a Gilda de Vale tudo abre o jogo sobre os testes na Globo, a emoção de dividir a cena com ídolos e a honra de emprestar suas próprias vivências à personagem, além de adiantar os preparativos para sua estreia como protagonista na série Vermelho sangue, do Globoplay.

Questionada sobre o processo seletivo na emissora, Leticia não esconde a surpresa com a própria conquista. "Vindo de onde eu vim, sem qualquer experiência no audiovisual, é um milagre eu me tornar atriz e já começando como protagonista em uma série", confessa a jovem de 26 anos. Para ela, a "bagagem da vida" foi o passaporte. "A única coisa que eu tinha como bagagem eram as minhas experiências de vida, acredito sim que isso me ajudou no processo", reflete, destacando que a autenticidade pode falar mais alto que um currículo repleto de cursos.

Assim como sua personagem, a atriz de Belford Roxo, Baixada Fluminense, já vendeu sanduíches na praia, experiência que agora integra a trama. Trazer um pedaço de sua história para a ficção, no entanto, foi um desafio emocional. "É difícil voltar para um lugar que você saiu com muita luta e esforço. Foi desafiador pra mim, mas confesso, eu amo desafios!", afirma com determinação.

Ela enxerga a oportunidade como uma honra. "Poder contar a história da Gilda, que, em partes, também é a minha, tem sido uma grande honra. Tive como aliada minha intuição e a minha própria história", compartilha, mostrando como a arte imita a vida, e vice-versa.

No set de gravações, Leticia tem a companhia de pesos-pesados como Taís Araújo e Matheus Nachtergaele. Sobre a convivência, a atriz não disfarça a admiração. "Estar com Taís e Matheus num set de filmagem é uma sorte grande, me sinto muito abençoada e presenteada".

O clima, segundo ela, é de descontração e sintonia. "A gente se diverte muito ensaiando as cenas, sinto que isso chega no público". O maior aprendizado, porém, vem da observação. "Poder observar os dois criando com tanta química, disciplina e sintonia já é um grande aprendizado", elogia.

Leticia relembra o primeiro dia de gravação com franqueza: "Eu estava bem nervosa, confesso. Estar dividindo o set com a Taís é um sonho. Naquele momento parecia que eu estava flutuando".

Dentre os momentos já vividos como Gilda, um em especial a marcou: a cena em que a personagem se arrepende de roubar Raquel (interpretada por Taís) e devolve o dinheiro. "Quem nunca errou feio e quis fazer diferente?", provoca. "O carinho de mãe que a Raquel tem com a Gilda, essa capacidade de perdoar e dar uma chance é inspiradora".

Leticia Vieira, atriz
Leticia Vieira, atriz (foto: Bruna Sussekind)

Metáforas do contemporâneo

A agenda da atriz segue aquecida. Desde o dia 2 deste mês, ela estrela a série Vermelho sangue, no Globoplay. Sobre o projeto, Leticia adianta: "É uma série de fantasia, que se aproveita da metáfora para falar de assuntos contemporâneos, como autoaceitação, ciência, conflitos familiares e amorosos".

Sua personagem, Luna, carrega um conflito existencial poderoso. "É uma menina que se considera uma aberração, isso porque em noites de lua cheia ela se transforma em lobo-guará. Criada por sua mãe superprotetora, Carol (Heloísa Jorge), com quem ela tem grandes conflitos, Luna deseja ser só mais uma garota normal e livre". A atriz promete uma mistura de gêneros: "A série conta com suspense, terror, fantasia, muito romance e até ação. Estou animada pra ver a reação do público".

Finalmente, ao ser perguntada sobre o que diria à Leticia do passado, que vendia sanduíches na praia, a resposta é um misto de reconhecimento e incentivo. A mensagem é clara e poderosa: "Ela diria: 'Eu sempre soube que você não saiu de Belford Roxo a toa. Sonha grande e faz seu corre pra realizar, você está vencendo'".

A fala sintetiza a jornada de Leticia: uma trajetória de superação, onde a realidade mais crua não só não foi um empecilho, mas se tornou a matéria-prima para construir sonhos e personagens inesquecíveis.

Laura Dutra, Alanis Guillen, Letícia Vieira e Pedro Alves estrelam Vermelho Sangue
Laura Dutra, Alanis Guillen, Letícia Vieira e Pedro Alves estrelam Vermelho sangue (foto: Globo/Paulo Belote)

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 13/10/2025 19:06
