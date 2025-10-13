"Bagagem de vida era o que eu tinha", afirma Letícia Vieira, de "Vale tudo"

A trajetória até as telas da televisão é, frequentemente, pavimentada com mais "nãos" do que "sins". Para a atriz Leticia Vieira, nome em ascensão no cenário artístico, o caminho não foi diferente, mas a resiliência moldada pela vida real se mostrou sua maior aliada. Em entrevista exclusiva, a Gilda de Vale tudo abre o jogo sobre os testes na Globo, a emoção de dividir a cena com ídolos e a honra de emprestar suas próprias vivências à personagem, além de adiantar os preparativos para sua estreia como protagonista na série Vermelho sangue, do Globoplay.

Questionada sobre o processo seletivo na emissora, Leticia não esconde a surpresa com a própria conquista. "Vindo de onde eu vim, sem qualquer experiência no audiovisual, é um milagre eu me tornar atriz e já começando como protagonista em uma série", confessa a jovem de 26 anos. Para ela, a "bagagem da vida" foi o passaporte. "A única coisa que eu tinha como bagagem eram as minhas experiências de vida, acredito sim que isso me ajudou no processo", reflete, destacando que a autenticidade pode falar mais alto que um currículo repleto de cursos.

Assim como sua personagem, a atriz de Belford Roxo, Baixada Fluminense, já vendeu sanduíches na praia, experiência que agora integra a trama. Trazer um pedaço de sua história para a ficção, no entanto, foi um desafio emocional. "É difícil voltar para um lugar que você saiu com muita luta e esforço. Foi desafiador pra mim, mas confesso, eu amo desafios!", afirma com determinação.

Ela enxerga a oportunidade como uma honra. "Poder contar a história da Gilda, que, em partes, também é a minha, tem sido uma grande honra. Tive como aliada minha intuição e a minha própria história", compartilha, mostrando como a arte imita a vida, e vice-versa.

No set de gravações, Leticia tem a companhia de pesos-pesados como Taís Araújo e Matheus Nachtergaele. Sobre a convivência, a atriz não disfarça a admiração. "Estar com Taís e Matheus num set de filmagem é uma sorte grande, me sinto muito abençoada e presenteada".

O clima, segundo ela, é de descontração e sintonia. "A gente se diverte muito ensaiando as cenas, sinto que isso chega no público". O maior aprendizado, porém, vem da observação. "Poder observar os dois criando com tanta química, disciplina e sintonia já é um grande aprendizado", elogia.

Leticia relembra o primeiro dia de gravação com franqueza: "Eu estava bem nervosa, confesso. Estar dividindo o set com a Taís é um sonho. Naquele momento parecia que eu estava flutuando".

Dentre os momentos já vividos como Gilda, um em especial a marcou: a cena em que a personagem se arrepende de roubar Raquel (interpretada por Taís) e devolve o dinheiro. "Quem nunca errou feio e quis fazer diferente?", provoca. "O carinho de mãe que a Raquel tem com a Gilda, essa capacidade de perdoar e dar uma chance é inspiradora".

Leticia Vieira, atriz (foto: Bruna Sussekind)

Metáforas do contemporâneo

A agenda da atriz segue aquecida. Desde o dia 2 deste mês, ela estrela a série Vermelho sangue, no Globoplay. Sobre o projeto, Leticia adianta: "É uma série de fantasia, que se aproveita da metáfora para falar de assuntos contemporâneos, como autoaceitação, ciência, conflitos familiares e amorosos".

Sua personagem, Luna, carrega um conflito existencial poderoso. "É uma menina que se considera uma aberração, isso porque em noites de lua cheia ela se transforma em lobo-guará. Criada por sua mãe superprotetora, Carol (Heloísa Jorge), com quem ela tem grandes conflitos, Luna deseja ser só mais uma garota normal e livre". A atriz promete uma mistura de gêneros: "A série conta com suspense, terror, fantasia, muito romance e até ação. Estou animada pra ver a reação do público".

Finalmente, ao ser perguntada sobre o que diria à Leticia do passado, que vendia sanduíches na praia, a resposta é um misto de reconhecimento e incentivo. A mensagem é clara e poderosa: "Ela diria: 'Eu sempre soube que você não saiu de Belford Roxo a toa. Sonha grande e faz seu corre pra realizar, você está vencendo'".

A fala sintetiza a jornada de Leticia: uma trajetória de superação, onde a realidade mais crua não só não foi um empecilho, mas se tornou a matéria-prima para construir sonhos e personagens inesquecíveis.

Laura Dutra, Alanis Guillen, Letícia Vieira e Pedro Alves estrelam Vermelho sangue (foto: Globo/Paulo Belote)