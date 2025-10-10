Tom Holland retoma filmagens de "Homem-Aranha 4" após acidente

Tom Holland retomou as gravações de Homem-Aranha 4 depois de se afastar temporariamente para se recuperar de uma concussão. De acordo com o site TMZ, o ator foi visto em Londres, na quinta-feira (9/10), durante um ensaio em que segurava o roteiro do longa.

O intérprete do herói da Marvel havia sofrido uma pancada na cabeça durante as filmagens, o que levou à suspensão temporária das gravações. Segundo o pai do ator, Dominic Holland, a situação foi amplamente distorcida pela imprensa.

“Ler as notícias na mídia sobre o ‘ferimento horrível’ de Tom me fez lembrar do ditado que diz que nunca se deve acreditar no que está escrito nos jornais”, escreveu Dominic em um texto publicado no site da The Brothers Trust, instituição beneficente administrada pela família Holland.

Ele também desmentiu informações sobre o resgate do filho: “Eles estavam quase completamente errados, citando um motorista de ambulância que havia buscado a ‘estrela ferida’ no Leavesden Film Studios, no norte de Londres. Não havia ambulância, e o filme não está sendo filmado no Leavesden Studio”, completou.

Homem-Aranha: Um Novo Dia começou a ser rodado em Glasgow, na Escócia, no início de agosto. Além de Tom Holland, o elenco conta com Zendaya, Jacob Batalon e Sadie Sink, recém-chegada à franquia.