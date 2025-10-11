Giséle Santoro, a mestra da dança

A bailarina, coreógrafa e professora Gisèle Santoro morreu na noite desta quinta-feira, aos 86 anos, após uma parada cardíaca. Ela estava internada no Hospital Santa Helena, na Asa Norte, desde segunda-feira (6). Gisèle será velada no foyer do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a partir das 10h de hoje. O enterro será às 16h, no Campo da Boa Esperança.

Nascida em 11 de março de 1939 no Rio de Janeiro, Gisèle Loïse Portinho Serzedello Corrêa carregou a veia artística da família. Vem de uma família de artistas: os pais tocavam piano; a tia-avó pintava e cantava ópera; o tio-avô, poeta; a irmã também tinha habilidade no canto. Começou a estudar piano aos seis anos, e, com o ouvido absoluto, tinha habilidade destacada.

Aos 18 anos, Gisèle fez o exame de admissão ao penúltimo ano do curso de formação na Escola de Danças Clássicas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, hoje chamada de Escola Maria Olenewa. Forma-se pouco depois, aos 19 anos de idade.

Quatro anos depois, acompanhou a russa Eugenia Feodorova, então diretora da instituição, e passou a integrar o corpo da Fundação Brasileira de Ballet, ao lado de outros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1962, a carioca chega a Brasília com o grupo de Feodorova, para dançar ao som dos Prelúdios de Claudio Santoro. Os dois se conheceram na inauguração da capital e Claudio viria a ser um dos personagens mais importantes de sua vida.

Nesse momento, Gisèle retornou ao Rio de Janeiro, e alguns meses depois, se separou do primeiro marido, Oscar Castro Neves, com quem estava desde seus 18 anos. No ano seguinte, em 1963, viaja aos Estados Unidos e à Europa com Santoro, em missão para conseguir doações de instrumentos, gravações e partituras para o recém-fundado Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB). Na volta, muda-se de forma permanente para Brasília, para viver com o marido.

Durante a ditadura militar, Claudio havia pedido demissão da Universidade de Brasília e o casal voltou ao Rio de Janeiro após terem o apartamento onde viviam invadido por militares, em 1966. A partir desse momento, Gisèle e Claudio passam um bom tempo em exílio na Europa. Moram na Berlim Ocidental, em Paris e, em 1970, alocam-se na Alemanha. Gisèle faz audição para o balé do Teatro Municipal de Heidelberg, onde fica até 1977; funda também uma escola de dança no país.

O retorno à capital veio em 1978 com o convite para inauguração do Teatro Nacional onde o casal iria ajudar a estabelecer a orquestra, coro e outros departamentos da instituição. Em entrevista ao Correio, neste ano, revelou que o concerto regido por Claudio que guarda na memória é, justamente, o da abertura do Teatro.

Atualmente, o Teatro Nacional, que fechou em 2014 e reabriu em 2024, leva o nome de seu companheiro. No evento de reabertura, a bailarina compartilhou sua emoção em entrevista ao Correio. "É indescritível, porque o teatro foi inaugurado pelo meu marido e hoje em dia tem o nome dele. A gente se dedicou muito a essa obra, que para nós é uma das coisas mais importantes de Brasília. Toda grande capital no mundo pode se gabar de ter um teatro nacional para as grandes produções musicais, operísticas, teatrais. E Brasília tem esse teatro", comentou.

Também na reabertura, a bailarina destacou a importância de ter pessoas da arte na organização do espaço. "Qualquer reforma que a gente faça, o primeiro é consultar nós que trabalhamos aqui dentro. Porque nós sabemos o que que a gente precisa, o que que um bailarino precisa, o que um músico precisa, o que um ator precisa. Não adianta ele ser lindo por fora. E depois que você chegar lá, você não consegue fazer nada", reforçou.

No evento, Chitãozinho e Xororó foram ao show da noite e Gisèle criticou a decisão. "Chitãozinho e Xororó podem ser maravilhosos, mas não têm nada a ver conosco. Um teatro como esse é dedicado à composição erudita. Não é para música popular. Essas coisas, infelizmente, acontecem porque não se dá valor suficiente à cultura", ressaltou.

Gisèle também tem grandes feitos na capital. A bailarina foi contratada pela Fundação Educacional do DF para organizar a futura Escola Profissional de Dança. Na cidade, foi responsável pela criação do Seminário Internacional de Dança de Brasília e da Mostra de Dança de Brasília.

Entre a atuação no Distrito Federal, Gisèle exalta também as três edições do Gente como a Gente, dedicado a pessoas com deficiência e o Arte nos Trilhos, exposições e miniapresentações no metrô, feitas de 2010 a 2019. Além disso, destaca os aulões de dança promovidos entre 2009 e 2018; o Dia Internacional da, de 2007 e 2019, e o Brasília Dança!, concurso com júri popular realizado entre 2004 e 2019.

Em 2025, Gisèle Santoro celebrou 70 anos de carreira. Em homenagem, o Centro Cultural do Banco do Brasil realizou a 16ª Mostra Brasília, com programação composta por bate-papo com profissionais a respeito da dança do DF, workshops e atrações de dança, formada completamente por artistas do Distrito Federal. Ao Correio, descreveu a oportunidade como uma "emoção indescritível".

Sonora preservação

Uma mulher forte e enérgica: é assim que o cineasta John Howard Szerman descreve Gisèle, a quem ele recorreu para a realização do longa Santoro: O homem e sua música, há 10 anos, premiado como melhor filme e pela melhor direção, na Mostra Brasília do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. "Conheci o Claudio (Santoro) no Rio de Janeiro; era uma figura maravilhosa. Certa vez, a Gisèle me disse, preocupada, que, cada vez menos gente procurava material para a execução das obras dele. Eu já havia feito um vídeo para ela sobre uma montagem de O rapto do Papai Noel. Nisso, seguimos para a realização do longa", conta o cineasta.

Músico que estudou em conservatório, Howard teve várias reuniões com Gisèle a fim de pegar partituras e discutir. "Ela era muito organizada, mas sofria com desafios como o de tentar restaurar fitas antigas do Claudio, e transformá-las em material iconográfico. Gisèle também me contou ainda da passagem dele pela União Soviética e das perseguições como as relacionadas ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social)", relembra.

Além da dedicação enorme, John conta do comprometimento "fantástico, com posturas muito fortes e claras", enquanto lembra de Gisèle. "Ela perpetuou o lado de esquerda do marido, e até foram geradas inimizades com músicos cujas obras eram contrárias em termos de visão artística às do Claudio (afeito ao diferenciado sistema do dodecafonismo). Gisèle foi um bastião não apenas durante a vida do marido — e ela teve muito amor dos filhos Raffa, Alessandro e Giselinha", conclui.