Ney Matogrosso conheceu Caetano, Gil e Rita Lee em Brasília

Durante participação no Altas Horas especial em homenagem a Caetano Veloso neste sábado (11/10), Ney Matogrosso contou onde conheceu o ícone da MPB. E foi justamente na recém-inaugurada Brasília, na década de 1970, que o encontro estelar ocorreu.
"Eu fui ao único hotel que existia na cidade e à única sorveteria que existia na cidade, que era em frente a este hotel. Aí surgiu Caetano, lindo, com cabelo aqui (aponta para os ombros), todo de cor-de-rosa", detalhou Ney, completando que à época era raro ver homens vestindo-se com a cor associada às mulheres.
"Eu não queria ser ele, mas eu queria provocar nas pessoas o que ele havia acabado de me provocar, porque minha cabeça rodou!", expressou Ney Matogrosso. No mesmo período, ele conheceu, ainda em Brasília, Gilberto Gil e Rita Lee.
A homenagem no Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, contou também com a presença de Gil, Ivete Sangalo, Xande de Pilares e dos filhos do cantor, que também se apresentou e relembrou memórias marcantes ao lado dos amigos.
