Alcione dedica show em Brasília a Moraes e plateia reage: 'Sem anistia'

A cantora Alcione subiu ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e dedicou o show, logo no início, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Marrom pediu palmas à plateia, que ovacionou o relator do processo da trama golpista e seguiu com gritos de "sem anistia". Moraes visitou a artista no camarim antes do início da apresentação, na noite deste domingo.
Assista ao momento da homenagem:
O repertório da noite deste sábado é baseado em seu novo disco, Alcione, lançado este ano. Com novidades e canções inéditas como Marra de feroz e Não mexe comigo, Marrom também canta a regravação que produziu do clássico Evidências, de Chitãozinho & Xororó. “Naturalmente, conforme não poderia deixar de ser, o roteiro também é formatado por alguns dos meus maiores hits de carreira, como Não deixe o samba morrer, Estranha loucura, Você me vira a cabeça e Meu ébano", destacou a cantora em entrevista ao Correio.
