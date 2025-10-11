InícioDiversão e Arte
HOMENAGEM

Alcione dedica show em Brasília a Moraes e plateia reage: 'Sem anistia'

Alcione dedidou o show ao ministro do STF, que a visitou no camarim e estava na plateia, logo no início. Moraes, relator do processo da trama golpista, foi muito aplaudido

Alcione homenageia Alexandre de Moraes em show em Brasília - (crédito: Montagem - Vinicius Mochizuki/Divulgação; Ed Alves/CB)
A cantora Alcione subiu ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e dedicou o show, logo no início, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Marrom pediu palmas à plateia, que ovacionou o relator do processo da trama golpista e seguiu com gritos de "sem anistia". Moraes visitou a artista no camarim antes do início da apresentação, na noite deste domingo.

Assista ao momento da homenagem:

O repertório da noite deste sábado é baseado em seu novo disco, Alcione, lançado este ano. Com novidades e canções inéditas como Marra de feroz e Não mexe comigo, Marrom também canta a regravação que produziu do clássico Evidências, de Chitãozinho & Xororó. “Naturalmente, conforme não poderia deixar de ser, o roteiro também é formatado por alguns dos meus maiores hits de carreira, como Não deixe o samba morrerEstranha loucuraVocê me vira a cabeça e Meu ébano", destacou a cantora em entrevista ao Correio

Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), se especializou na cobertura de educação. É editora do site do Correio Braziliense desde janeiro de 2021. Já passou pelas editorias de Cidades, Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Mariana Niederauer
postado em 11/10/2025 22:15 / atualizado em 11/10/2025 22:21
