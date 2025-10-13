Ana Castela faz gesto malcriado ao beijar Zé Felipe na TV

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, ainda não oficializaram um relacionamento, mas já demonstraram intimidade em público.

Durante a gravação do programa "Domingo Legal" (SBT), que deve ir ao ar na próxima semana, os dois cantores trocaram um selinho e afirmaram que estão se conhecendo melhor.

Além do momento carinhoso, eles cantaram a canção “Sua Boca Mente”, música que lançaram juntos recentemente. Em um determinado momento, Zé e Ana selaram a parceria com um beijo discreto, mas um detalhe roubou a cena nas redes sociais.

O gesto de Ana Castela, que levantou o dedo do meio no exato momento do selinho, foi interpretado por internautas como uma provocação. “E o dedo dela de foda-se?”, escreveu uma seguidora. “O dedo da Ana já deu recado pros haters”, comentou outra. “O dedo da Ana para quem critica”, reforçou mais uma.

Zé Felipe, que está oficialmente solteiro desde o término com Virginia Fonseca, falou recentemente sobre sua vida amorosa. Em entrevista, o cantor garantiu que não está namorando no momento, mas confessou que o coração “está batendo forte”.



