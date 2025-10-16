Ryu, The Runner lança 'Adulto ideal' e transforma o amadurecimento em som

Entre o peso das responsabilidades e o impulso de seguir o sonho, Ryu, The Runner transforma o caos de crescer em música. A nova mixtape Adulto ideal chega nesta quarta-feira (16/10) e marca uma nova fase na carreira do artista. O trabalho funciona como um diário sonoro sobre o processo de amadurecimento, uma reflexão sincera sobre crescer, assumir responsabilidades e se redescobrir no meio disso tudo. Ao Correio, Ryu contou sobre a produção.

Um retrato sobre se tornar adulto

“Este ano foi o ano que eu me tornei um adulto de fato, comecei a morar sozinho e a cuidar de mim mesmo. Então esse álbum mostra que estou me desenvolvendo, que eu cresci e que agora tô em outro momento”, conta Ryu.

Ao longo das dez faixas, o artista explora conquistas, crises, dúvidas e desejos que acompanham a transição da juventude para a vida adulta. O título Adulto ideal ironiza o conceito social de maturidade, propondo uma visão mais real e imperfeita.

“O nome é meio que uma brincadeira com esse termo. Não é que eu esteja tentando ser um ‘adulto ideal’. Eu já tentei ser e percebi que isso nem existe. Vi que a melhor pessoa que posso ser sou eu mesmo. Esse projeto sou totalmente eu mesmo: fiz o que eu queria, arrisquei da forma que eu queria”, explica.

Parcerias e conexões

A mixtape conta com participações de Vulgo FK, Brandão, Yunk Vino, G.A, Alee, EMITÊ, Senndy e PHL Noturnboy, artistas com quem Ryu mantém laços de amizade e admiração.

Ryu revela que sempre faz feat com quem tem maior proximidade: “O Emite e o Senndy são meus irmãos, e o Vino, Vulgo FK, G.A, Alee, Phl e o Brandão são caras que eu sempre encontro, pessoas com quem já trabalhei e conheço bem. E o Vino e o Brandão não tinham uma música juntos, então soltar esse feat com eles vai ser incrível”.

Processo criativo e superação

O processo de criação do projeto foi desafiador. Ryu enfrentou bloqueios criativos e incertezas até encontrar o rumo certo. “Essa foi uma das produções mais difíceis que eu fiz. Eu estava com um bloqueio muito grande sobre o rumo que ia tomar. Fiz um camping e não consegui pensar em nada. Aí fiz mais um e pensei que tinha que ser depois desse. Chamei o Emite, o Sendy, o Necklace e o 6ee, fomos pra uma casa e produzimos essa mixtape”. O resultado é um trabalho equilibrado entre introspecção e leveza, com faixas que alternam momentos de reflexão e outros de pura experimentação sonora.

Um novo capítulo

Natural de Vitória da Conquista (BA), Ryan Gonçalves começou a fazer beats ainda na adolescência e, desde 2020, se consolida como uma das grandes apostas do trap nacional. Agora, com Adulto ideal, o artista reafirma sua identidade e mostra que amadurecer também é saber se reinventar sem perder a essência. “Esse projeto é sobre isso: ser eu mesmo, com todas as contradições e aprendizados que vêm com o tempo”, conclui Ryu.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel