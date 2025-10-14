Godofredo promove evento Oktoberfest do Cerrado com 8h de open bar

Godofredo abre as portas para o Oktoberfest do Cerrado 2025 neste sábado (18/10) - (crédito: Divulgação/Godofredo)

Um dos bares mais populares da cidade, o Godofredo volta a ser palco da Oktoberfest do Cerrado, celebração brasiliense do tradicional festival de cerveja alemão. Neste sábado (18/10), a partir das 16h, o boteco abre as portas para 8h de open bar com 21 torneiras de chopes artesanais da região, além de drinques selecionados. A entrada é mediante ingresso adquirido no site Shotgun, a partir de R$ 150.

Leia também: SerTão a Gosto mistura arte e gastronomia no Sesc da 504 Sul

A celebração cervejeira vai além da parte alcoólica e promete transportar o público diretamente para as ruas de Munique, cidade onde o Oktoberfest foi originado, com música regional e comida típica do país europeu. Na entrada, os participantes ainda receberão um copo exclusivo e um chapéu tirolês, parte do traje típico da festividade alemã, para entrar no clima do evento.

Neste ano, o Godofredo celebra a edição Cervejarias do Cerrado com a presença de marcas locais como Bracitorium, Humulus Lupulus, Severa Brewery, Bezy e Quatro Poderes.

Serviço

Oktoberfest do Cerrado 2025

Neste sábado (18/10), no Godofredo (CLN 408, bloco B, loja 12), das 16h à 0h

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site Shotgun, a partir de R$ 150

Não recomendado para menores de 18 anos

