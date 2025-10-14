InícioDiversão e Arte
SerTão a Gosto mistura arte e gastronomia no Sesc da 504 Sul

Público pode, de graça, degustar comidas e assistir ao espetáculo "Enluarada – Uma Epopeia Sertaneja", de sexta (17/10) a segunda-feira (20/10)

SerTão a gosto propõe experiência gastronômica e artística
Com mesas gastronômicas concebidas por chefs convidados e apresentação do espetáculo Enluarada — Uma epopeia sertaneja, o projeto SerTão a Gosto chega a Brasília nesta sexta-feira (20/10), no Teatro Sesc Ary Barroso (504 Sul). São três dias de degustação e de exibição da peça. A entrada é gratuita.

O projeto passou por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mas, em Brasília, é a primeira vez que o espetáculo Enluarada acompanha as mesas gastronômicas. O monólogo de Caísa Tibúrcio trabalha com elementos constitutivos da tradição popular, como ritos, mitos, culinária e histórias tradicionais. 

No palco, uma típica cozinha mineira é o cenário escolhido para contar a história da jovem Maroca e seu grande amor, Heitor, vaqueiro e também violeiro. Antes de cada dia de espetáculo, um chefe apresenta cardápio especial.

Na sexta (17/10), a chef Aline Chermoula prepara uma Moamba de Galinha, prato da cultura angolana. No domingo (19/10), será a vez da chef mineira Márcia Nunes, faz o prato canjiquinha com costelinha suína. Para fechar as mesas, na segunda (20/10), a chef Lydia Gonzalez, do Angá Ateliê Gastronômico, de Petrópolis (RJ), prepara vaca atolada. 

Serviço

SerTão a Gosto, no Sesc da 504 Sul, de sexta (17/10) a segunda-feira (20/10).

Mesas gastronômicas, sempre às 16h30 (exceto sábado, que não terá), e apresentações de Enluarada, sempre às 20h. Programação toda gratuita.

 

