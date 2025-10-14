SerTão a Gosto mistura arte e gastronomia no Sesc da 504 Sul

Com mesas gastronômicas concebidas por chefs convidados e apresentação do espetáculo Enluarada — Uma epopeia sertaneja, o projeto SerTão a Gosto chega a Brasília nesta sexta-feira (20/10), no Teatro Sesc Ary Barroso (504 Sul). São três dias de degustação e de exibição da peça. A entrada é gratuita.
O projeto passou por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mas, em Brasília, é a primeira vez que o espetáculo Enluarada acompanha as mesas gastronômicas. O monólogo de Caísa Tibúrcio trabalha com elementos constitutivos da tradição popular, como ritos, mitos, culinária e histórias tradicionais.
No palco, uma típica cozinha mineira é o cenário escolhido para contar a história da jovem Maroca e seu grande amor, Heitor, vaqueiro e também violeiro. Antes de cada dia de espetáculo, um chefe apresenta cardápio especial.
Na sexta (17/10), a chef Aline Chermoula prepara uma Moamba de Galinha, prato da cultura angolana. No domingo (19/10), será a vez da chef mineira Márcia Nunes, faz o prato canjiquinha com costelinha suína. Para fechar as mesas, na segunda (20/10), a chef Lydia Gonzalez, do Angá Ateliê Gastronômico, de Petrópolis (RJ), prepara vaca atolada.
Serviço
SerTão a Gosto, no Sesc da 504 Sul, de sexta (17/10) a segunda-feira (20/10).
Mesas gastronômicas, sempre às 16h30 (exceto sábado, que não terá), e apresentações de Enluarada, sempre às 20h. Programação toda gratuita.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Influenciadora se pronuncia pela primeira vez sobre término com João Silva
- Diversão e Arte Lembra dele? Ex-galã de ‘Malhação’ fala sobre volta à TV após pausa na carreira
- Diversão e Arte Taylor Swift presta homenagem a Elizabeth Taylor em novo álbum
- Diversão e Arte Miley Cyrus emociona ao dedicar música inédita ao pai