Embaixada de Portugal tem exibição gratuita de documentário nesta terça

Sessão gratuita na Embaixada de Portugal apresenta A Calçada Conhece-te, de André Badalo e Mariana Arroja, nesta terça-feira (14/10), às 19h. O documentário estreou em Lisboa e acumula exibições e prêmios em festivais internacionais. Participam da programação musical do evento o diretor da Escola de Choro de Brasília, Henrique Neto, e Mariana Arroja, que além de cineasta, é cantora e compositora.

A Calçada Conhece-te é um curta-metragem documental que explora as histórias dos mestres calceteiros, artesãos da Calçada Portuguesa. Apesar de ser um símbolo marcante da identidade portuguesa, essa prática encontra-se em risco de desaparecer, com cada vez menos calceteiros a manter viva a tradição.

O filme foi premiado em Los Angeles com o Bronze Award de Melhor Documentário no Independent Shorts Awards e selecionado para o Cannes Short Film Festival. Conquistou ainda o prêmio de Melhor Vídeo de Música no Barcelona Indie Awards.





Serviço



Exibição de A Calçada Conhece-te, nesta terça-feira (14/10), às 19h, na Embaixada de Portugal, junto à programação musical com Mariana Arroja e Henrique Neto. Entrada gratuita.