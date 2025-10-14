InícioDiversão e Arte
Embaixada de Portugal tem exibição gratuita de documentário nesta terça

Evento, que ocorre no Auditório Agostinho da Silva, às 19h, também reúne atrações musicais

Embaixada de Portugal recebe evento gratuito nesta terça-feira - (crédito: Arquivo)
Sessão gratuita na Embaixada de Portugal apresenta A Calçada Conhece-te, de André Badalo e Mariana Arroja, nesta terça-feira (14/10), às 19h. O documentário estreou em Lisboa e acumula exibições e prêmios em festivais internacionais. Participam da programação musical do evento o diretor da Escola de Choro de Brasília, Henrique Neto, e Mariana Arroja, que além de cineasta, é cantora e compositora.

A Calçada Conhece-te é um curta-metragem documental que explora as histórias dos mestres calceteiros, artesãos da Calçada Portuguesa. Apesar de ser um símbolo marcante da identidade portuguesa, essa prática encontra-se em risco de desaparecer, com cada vez menos calceteiros a manter viva a tradição.

O filme foi premiado em Los Angeles com o Bronze Award de Melhor Documentário no Independent Shorts Awards e selecionado para o Cannes Short Film Festival. Conquistou ainda o prêmio de Melhor Vídeo de Música no Barcelona Indie Awards.


Serviço


Exibição de A Calçada Conhece-te, nesta terça-feira (14/10), às 19h, na Embaixada de Portugal, junto à programação musical com Mariana Arroja e Henrique Neto. Entrada gratuita.

Por Correio Braziliense
postado em 14/10/2025 17:24
