Morre Sérgio Mattos, empresário que revelou Cauã Reymond e Gisele Bündchen

O empresário do mundo da moda faleceu nesta qurta-feira no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/instagram/@sergiomattos40)

O fundador da agência de modelos 40 Graus, Sérgio Mattos, morreu nesta quarta-feira (16/10). O empresário de 62 anos estava entubado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro, após complicações renais. O empresário revelou grandes nomes da moda, entre eles Gisele Bündchen.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 40 Graus Models (@40grausmodels)

Nascido na Bahia, Sérgio foi com a família morar no Rio de Janeiro ainda aos 7 anos de idade. Durante a juventude, chegou a cursar jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Enquanto fazia a faculdade, ele também trabalhou na marca Yes Brazil. Nessa época, foi convidado para gerenciar a loja da grife em São Paulo.

Na capital paulista, Sérgio iniciou os trabalhos de caça talentos e, durante três décadas, revelou grandes nomes da moda, como as supermodelos Gisele Bündchen, Ana Beatriz Barros e Isabeli Fontana. Outra estrela descoberta por Mattos foi o ator Cauã Raymond, que chegou a lamentar a morte do empresário nas redes sociais.

“Sérgio Mattos era um visionário. Um cara que descobria um talento na multidão. Fará falta. Obrigado por tudo, Sérgio", comentou o ator em uma postagem no Instagram.

O ator Cauã Reymond prestou uma homenagem ao amigo Sérgio Mattos no Instagram (foto: Reprodução/instagram/@cauareymond)

Durante os anos 1990 e 2000, Sérginho, como era conhecido, se tornou chefe da agência Elite na capital carioca e trabalhou na agência Next, na cidade de Nova York. Em 2004, fundou a própria agência, a 40 Graus Models, que acabou se tornando uma das principais do país, agenciando mais de 200 modelos.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Diversão e Arte Fernanda Montenegro completa 96 anos de muita arte, resistência e humanidade

Fernanda Montenegro completa 96 anos de muita arte, resistência e humanidade Diversão e Arte Enredos nostálgicos e histórias pessoais marcam lançamentos no cinema

Enredos nostálgicos e histórias pessoais marcam lançamentos no cinema Diversão e Arte Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17