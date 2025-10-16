Causa da morte da atriz Diane Keaton é divulgada; confira

Ainda no comunicado, os familiares lembraram causas às quais ela se dedicava - (crédito: PATRICK T. FALLON/AFP)

A atriz Diane Keaton morreu em decorrência de uma pneumonia. A família da atriz divulgou a causa da morte em nota para a revista norte-americana People. No comunicado, os parentes expressaram profunda gratidão pelas manifestações de carinho recebidas nas últimas semanas e reconheceram o momento como de grande pesar.

Segundo a nota divulgada à imprensa, “A família Keaton está imensamente grata pelas mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua querida Diane, que faleceu de pneumonia em 11 de outubro”.

Ainda no comunicado, os familiares lembraram causas às quais ela se dedicava: “Ela amava seus animais e era firme em seu apoio à comunidade em situação de rua. Qualquer doação feita em sua memória para um banco de alimentos local ou abrigo de animais seria uma bela e muito apreciada homenagem.”

Fontes próximas relataram que a saúde de Keaton teria se deteriorado de forma rápida nos meses que antecederam sua morte — de modo que nem amigos próximos estavam totalmente a par da gravidade da situação. Segundo informações do New York Post, uma amizade íntima até apontou que ela enfrentava um “mal não nomeado” paralelo à pneumonia, complicando ainda mais o cenário.

Vida e carreira de Diane Keaton

Diane Hall Keaton nasceu em 5 de janeiro de 1946, em Los Angeles, Califórnia. Iniciou sua carreira artística no teatro e logo migrou para o cinema, tornando-se símbolo do cinema americano nas décadas seguintes. Entre seus grandes marcos, destaca-se sua colaboração com Woody Allen, onde ela atuou em diversos filmes do diretor, inclusive Annie Hall (1977), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz.

Ao longo de sua trajetória, ela transitou entre drama e comédia, estrelando filmes considerados clássicos, como O Poderoso Chefão, Something’s Gotta Give, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom e O Clube das Desquitadas. Ela também atuou como diretora, produtora e escritora, ampliando sua influência além da atuação.

A atriz era conhecida por sua personalidade autêntica, pelo estilo que misturava elegância e descontração, e por não seguir fórmulas previsíveis. Ela nunca se casou, mas adotou duas crianças, Dexter em 1996 e Duke em 2001, e falava com orgulho de sua independência e escolhas de vida.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, recebeu prêmios como Oscar, BAFTA e Globos de Ouro, além de ser homenageada com troféus de reconhecimento à sua contribuição ao cinema.