Brigitte Bardot é internada na França e passa por cirurgia, diz jornal

Ícone do cinema francês nas décadas de 1950 e 1960, Bardot marcou época com sua presença magnética nas telas. Longe do cinema há 50 anos, ela permanece como referência e inspiração no mundo artístico - (crédito: ERIC FEFERBERG/ AFP)

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 anos, está hospitalizada há três semanas em Toulon, no sul da França, conforme revelou a imprensa europeia nesta sexta-feira (17/10). De acordo com o jornal local Var-Matin, a artista foi diagnosticada com uma doença grave e precisou ser submetida a uma cirurgia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, fontes próximas informaram que Bardot estava em sua casa em Saint-Tropez quando teve de ser transferida às pressas para o hospital. Os médicos responsáveis afirmaram que seu estado de saúde é estável e que ela se recupera bem, mas seguirá sob observação nas próximas semanas. Até o momento, os representantes da atriz não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Leia também: Louis Tomlinson descarta reencontro do One Direction

Em 2023, Bardot precisou ser atendida com urgência após apresentar dificuldades para respirar devido à forte onda de calor na França.

Ícone do cinema francês nas décadas de 1950 e 1960, Bardot marcou época com sua presença magnética nas telas. Longe do cinema há 50 anos, ela permanece como referência e inspiração no mundo artístico.

Leia também: Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval

Fora das telas, Brigitte Bardot se dedicou à defesa dos direitos dos animais. Em 1986, fundou a Fondation Brigitte Bardot, financiada inicialmente com a venda de joias e objetos pessoais. A organização se tornou uma das mais atuantes na causa animal na Europa.