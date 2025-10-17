"Bruxaria 051": Ronaldinho Gaúcho lança primeiro álbum musical

O craque que encantou o mundo com dribles mágicos agora quer encantar com beats. Ronaldinho Gaúcho lança nesta sexta-feira (17/10) o seu primeiro álbum musical, “Bruxaria 051”, que chega às plataformas digitais com 22 faixas e dezenas de participações de artistas da música urbana, funk e rap.

O nome do projeto faz alusão ao apelido que o ex-jogador ganhou nos gramados, “Bruxo”, símbolo de seu estilo criativo e imprevisível. A produção é assinada pela Wusta Studio, dentro do projeto “A tropa do bruxo”, um laboratório musical idealizado por Ronaldinho que busca aproximar grandes nomes da cena e novos talentos.

“A magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real, e tem ritmo de liberdade”, escreveu o ex-jogador nas redes sociais, ao anunciar o lançamento.

Na publicação, feita na última segunda-feira (13/10), Ronaldinho aparece ao lado do irmão e empresário Roberto de Assis Moreira, em uma foto nostálgica de 1990, quando ambos ainda vestiam o uniforme do Grêmio.

De campo a estúdio

O álbum “Bruxaria 051” conta com participações de artistas como MC Hariel, Dexter, DJ Chernobyl, MC Menor JP, MC Kadu, Nath Fisher, MC Léo Picadilha e Meno K, entre outros. Ronaldinho também aparece como intérprete nas faixas “A Tropa do Bruxo Tá Aqui (Intro)” e “Bruxo”, além de contribuir na composição de diversas músicas.

A produção musical é dominada por CP no Beat, que assina a maioria das faixas e ajuda a consolidar o som do projeto, uma mistura de funk, trap e hip-hop, com batidas dançantes e clima de celebração.

Entre os destaques, estão “O Corre Nunca Vai Parar”, parceria com MC Hariel e Lourena, e “Muleque Zika”, com Dexter e DJ Chernobyl. A proposta é mostrar que a “magia” de Ronaldinho continua viva, mas agora em forma de música.

Mesmo antes de lançar o próprio álbum, Ronaldinho já havia deixado sua marca como compositor e colaborador em hits de artistas consagrados. Ele assina músicas como “Solteiro de novo” (Wesley Safadão), “Eu quero tchu, eu quero tcha” (João Lucas & Marcelo) e “você não vive sem” (Iza), além de parcerias com Xande de Pilares, Bom Gosto e Dennis DJ.

